Сеул надеется, что Байден "подхватит успехи Трампа" с КНДР. Там его хотели "забить палкой"
В Южной Корее призвали избранного президента США Джо Байдена "унаследовать достижения" пока еще главы Белого дома Дональда Трампа по северокорейской теме. Надежду на это высказал президент южан Мун Чжэ Ин, пишет Reuters.
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Байден вступит в должность в среду, 20 января.
После саммита США-КНДР в Сингапуре в 2018 году в переговорах, направленных на свертывание ядерной и ракетной программ Северной Кореи в обмен на ослабление санкций США, наступил затяжной тупик.
"Инаугурация Байдена станет поворотным моментом для нового начала диалога между США и Северной Кореей, диалога Юг-Север", – считает Мун.
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Он полагает, что диалог может ускориться, "если мы начнем с сингапурской декларации и будем искать конкретные меры на переговорах".
В связи с этим следует напомнить, что в конце 2019-го в Пхеньяне призвали "забить палкой пса" Байдена. Что стало причиной такого призыва – непонятно. Кроме того, на прошлой неделе Ким пообещал усилить ядерный потенциал страны и на очередном военном параде показал новинки местного (и не очень) ОПК.
- 30 июня 2019 года Трамп прибыл в ДМЗ и встретился с Кимом: они пожали друг другу руки, после чего Ким пригласил Трампа пройти на территорию КНДР. Тот согласился и стал первым в истории главой США, посетившим Север.
- Тогда же Байден подверг Трампа критике за "панибратство со всеми диктаторами, которых только увидит".
- КНДР еще в 2019-м, после провала второго саммита, назвала Трампа "нетерпеливым выжившим из ума стариком", а затем отказались от переговоров, "чтобы не хвастался".
- В конце 2020-го КНДР подала заявку на получение вакцины от COVID-19, хотя "вируса в стране нет" (WSJ). Ким прослезился и извинился, что улучшил жизнь северокорейцев.
- Как Северная Корея встретила 2021-й: Ким устроил новогоднее шоу с салютом: видео.
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