Сеул надеется, что Байден "подхватит успехи Трампа" с КНДР. Там его хотели "забить палкой"

В Южной Корее призвали избранного президента США Джо Байдена "унаследовать достижения" пока еще главы Белого дома Дональда Трампа по северокорейской теме. Надежду на это высказал президент южан Мун Чжэ Ин, пишет Reuters.

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Байден вступит в должность в среду, 20 января.

После саммита США-КНДР в Сингапуре в 2018 году в переговорах, направленных на свертывание ядерной и ракетной программ Северной Кореи в обмен на ослабление санкций США, наступил затяжной тупик.

"Инаугурация Байдена станет поворотным моментом для нового начала диалога между США и Северной Кореей, диалога Юг-Север", – считает Мун.

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Он полагает, что диалог может ускориться, "если мы начнем с сингапурской декларации и будем искать конкретные меры на переговорах".

В связи с этим следует напомнить, что в конце 2019-го в Пхеньяне призвали "забить палкой пса" Байдена. Что стало причиной такого призыва – непонятно. Кроме того, на прошлой неделе Ким пообещал усилить ядерный потенциал страны и на очередном военном параде показал новинки местного (и не очень) ОПК.

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Евгений Пилипенко

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