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Сирия. США блокировали в Совбезе ООН заявление по перемирию в Идлибе

Сирия. США блокировали в Совбезе ООН заявление по перемирию в Идлибе - Фото
Бомбардировки в провинции Идлиб, Сирия (фото - ЕРА)
07.03.2020, 08:04

В полночь с 5 на 6 марта в Идлибе ввели режим прекращения огня

США блокировали в Совбезе ООН в пятницу, 6 марта, заявление, приветствующее договоренности по мирному урегулированию в Идлибе, достигнутые ранее на переговорах в Москве между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW.

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Представитель Вашингтона на встрече за закрытыми дверями назвал соответствующее заявление преждевременным, уточняет AFP.

По словам постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс, до сих пор остается неясным, как Россия и Турция собираются претворять в жизнь свои договоренности по мирному урегулированию в Сирии. "Непонятно, кто именно будет контролировать режим прекращения огня", - подчеркнула дипломат.

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген отметил, что сначала нужно подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Он считает, что главное сейчас - это создание безопасных зон для мирного населения в Сирии.

 

Арина Толина
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США Турция перемирие Идлиб владимир путин Реджеп Тейиип Эрдоган
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