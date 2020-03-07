Сирия. США блокировали в Совбезе ООН заявление по перемирию в Идлибе

Бомбардировки в провинции Идлиб, Сирия (фото - ЕРА)

США блокировали в Совбезе ООН в пятницу, 6 марта, заявление, приветствующее договоренности по мирному урегулированию в Идлибе, достигнутые ранее на переговорах в Москве между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW.

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Представитель Вашингтона на встрече за закрытыми дверями назвал соответствующее заявление преждевременным, уточняет AFP.

По словам постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс, до сих пор остается неясным, как Россия и Турция собираются претворять в жизнь свои договоренности по мирному урегулированию в Сирии. "Непонятно, кто именно будет контролировать режим прекращения огня", - подчеркнула дипломат.

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген отметил, что сначала нужно подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Он считает, что главное сейчас - это создание безопасных зон для мирного населения в Сирии.