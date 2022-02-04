США начали переброску дополнительных войск в Европу: летят десантники

США начали перебрасывать дополнительные войска в Европу, чтобы укрепить восточный фланг НАТО. Об этом сообщается на Facebook странице гарнизона Форт-Брэгг.

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"Войска XVIII воздушно-десантного корпуса продолжают переброску из Форт-Брэгга в Европу для поддержки нашей миссии", – говорится в сообщении.

Спикер корпуса, капитан Мэтью Виссер сказал CBS News, что для военных 82-й воздушно-десантной дивизии США не стало сюрпризом решение об их переброске в Европу. "Мы всегда готовы к такой ситуации", – отметил он.

Reuters отмечает, что перебрасывают десантников с помощью военнотранспортных самолетов Boeing C-17.

Спикер Белого дома Джен Псаки сообщила, что 1700 военных будут переведены из Форт-Брэгга в Польшу, еще 300 – в Германию. Кроме того, 1000 военных США передислоцируются из Германии в Румынию. В Украину их направлять не будут.

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Марк Сировой

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