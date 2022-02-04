США начали переброску дополнительных войск в Европу: летят десантники
США начали перебрасывать дополнительные войска в Европу, чтобы укрепить восточный фланг НАТО. Об этом сообщается на Facebook странице гарнизона Форт-Брэгг.
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"Войска XVIII воздушно-десантного корпуса продолжают переброску из Форт-Брэгга в Европу для поддержки нашей миссии", – говорится в сообщении.
Спикер корпуса, капитан Мэтью Виссер сказал CBS News, что для военных 82-й воздушно-десантной дивизии США не стало сюрпризом решение об их переброске в Европу. "Мы всегда готовы к такой ситуации", – отметил он.
Reuters отмечает, что перебрасывают десантников с помощью военнотранспортных самолетов Boeing C-17.
Спикер Белого дома Джен Псаки сообщила, что 1700 военных будут переведены из Форт-Брэгга в Польшу, еще 300 – в Германию. Кроме того, 1000 военных США передислоцируются из Германии в Румынию. В Украину их направлять не будут.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В РФ позитива в этом не увидели.
- 2 февраля президент США Джо Байден одобрил развертывание 2000 дополнительных американских военных в Восточной Европе.
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