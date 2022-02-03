UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Белый Дом: Дополнительные войска США в Европе не пойдут в Украину

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 09:27
Белый Дом: Дополнительные войска США в Европе не пойдут в Украину - Фото
Джен Псаки (фото - ЕРА)

Дополнительные войска, которые США развернет в Европе, не пойдут в Украину и не будут в ней воевать. Об этом заявила на брифинге спикер Белого Дома Джен Псаки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это не войска, которые войдут в Украину. В Украине они воевать не будут. Это США соблюдает свои обязательства по статье 5 (договора НАТО о коллективной обороне, – ред.), чтобы поддержать, успокоить наших партнеров в регионе", – сказала она.

Псаки отметила, что 1700 военных будут переведены из американского гарнизона Форт Брэгг в Польшу, еще 300 – в Германию. Кроме того, 1000 военных США передислоцируются из Германии в Румынию.

Она отметила, что президент США Джо Байден с самого начала был предельно ясен со своим российским коллегой Владимиром Путиным: если Россия останется на пути эскалации, то США внесут коррективы в расстановку сил для сдерживания и защиты от агрессии.

Читайте также: Байден объяснил отправку дополнительных войск США в Европу. У Путина обеспокоены

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войска США владимир путин белый дом Европа вторжение джо байден джен псаки войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 