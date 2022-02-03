Белый Дом: Дополнительные войска США в Европе не пойдут в Украину

Дополнительные войска, которые США развернет в Европе, не пойдут в Украину и не будут в ней воевать. Об этом заявила на брифинге спикер Белого Дома Джен Псаки.

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"Это не войска, которые войдут в Украину. В Украине они воевать не будут. Это США соблюдает свои обязательства по статье 5 (договора НАТО о коллективной обороне, – ред.), чтобы поддержать, успокоить наших партнеров в регионе", – сказала она.

Псаки отметила, что 1700 военных будут переведены из американского гарнизона Форт Брэгг в Польшу, еще 300 – в Германию. Кроме того, 1000 военных США передислоцируются из Германии в Румынию.

Она отметила, что президент США Джо Байден с самого начала был предельно ясен со своим российским коллегой Владимиром Путиным: если Россия останется на пути эскалации, то США внесут коррективы в расстановку сил для сдерживания и защиты от агрессии.

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Марк Сировой

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