Белый Дом: Дополнительные войска США в Европе не пойдут в Украину
Дополнительные войска, которые США развернет в Европе, не пойдут в Украину и не будут в ней воевать. Об этом заявила на брифинге спикер Белого Дома Джен Псаки.
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"Это не войска, которые войдут в Украину. В Украине они воевать не будут. Это США соблюдает свои обязательства по статье 5 (договора НАТО о коллективной обороне, – ред.), чтобы поддержать, успокоить наших партнеров в регионе", – сказала она.
Псаки отметила, что 1700 военных будут переведены из американского гарнизона Форт Брэгг в Польшу, еще 300 – в Германию. Кроме того, 1000 военных США передислоцируются из Германии в Румынию.
Она отметила, что президент США Джо Байден с самого начала был предельно ясен со своим российским коллегой Владимиром Путиным: если Россия останется на пути эскалации, то США внесут коррективы в расстановку сил для сдерживания и защиты от агрессии.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В РФ позитива в этом не увидели.
- 2 февраля Байден одобрил развертывание 2000 дополнительных американских военных сил в Восточной Европе.
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