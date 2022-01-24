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США планируют отправить в Восточную Европу и страны Балтии до 5000 военнослужащих – CNN

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 19:21
США планируют отправить в Восточную Европу и страны Балтии до 5000 военнослужащих – CNN - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена находится на завершающей стадии определения конкретных воинских частей, которые намерена отправить в Восточную Европу и страны Балтии для сдерживания возможной агрессии России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Минобороны США.

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Как отмечается, окончательное решение еще не принято, но, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, у Байдена рассматривают переброску от 1000 до 5000 военнослужащих, как для поддержки восточноевропейских и балтийских союзников, так и для помощи в эвакуации американских граждан, если это понадобится.

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Наталия Медведева
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