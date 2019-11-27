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Трамп знал о жалобе разведчика, когда разморозил помощь Украине

Трамп знал о жалобе разведчика, когда разморозил помощь Украине - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
27.11.2019, 10:10

Жалоба сотрудника ЦРУ на действия президента США по отношению к Зеленскому привела к расследованию об импичменте

Президенту США Дональду Трампу сообщили о жалобе американского разведчика на его звонок президенту Владимиру Зеленскому до того, как Трамп разблокировал военную помощь Украине, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Юристы Белого дома сообщили Трампу о жалобе, которая в итоге привела к расследованию об импичменте, в конце августа. Они пытались понять, обязаны ли они по закону предоставить информацию о жалобе Конгрессу.

Таким образом, перед тем, как Трамп разблокировал военную помощь Украине 11 сентября, он уже знал о том, из-за ее задержки и давления на Зеленского его обвиняют в правонарушениях.

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Справка. О том, что военная помощь Украине была заблокирована, стало известно 29 августа. Вскоре появились предположения, что Трамп использовал военную помощь для давления на Украину с целью добиться расследований против своего возможного соперника Джозефа Байдена. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа. В ходе расследования свидетели подтвердили, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь, и что она использовалась для давления на президента Владимира Зеленского.

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дональд трамп импичмент военная помощь
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