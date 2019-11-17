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Трампу срочно провели медосмотр, в Белый доме объяснили, зачем

Трампу срочно провели медосмотр, в Белый доме объяснили, зачем - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
17.11.2019, 11:34

По результатам обследования врачи охарактеризовали состояние здоровья президента США как "очень хорошее"

Президент США Дональд Трамп более двух часов провел в Национальном медицинском центре имени Уолтера Рида в рамках своего ежегодного медицинского осмотра. Об этом  сообщила спикер Белого дома Стефани Гришэм, передает Радио Свобода. 

Отмечается, что в отличие от предыдущих медобследований президента, о нынешнем не объявляли заранее.

Сообщается, что 73-летний Трамп ожидает очень напряженного 2020 года и хотел воспользоваться свободными выходными, чтобы начать часть обычной проверки.

По ее словам, обследование включало быстрый осмотр и лабораторные анализы.

"Президент остается здоровым и энергичным, без жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев по несколько раз в неделю", - добавила пресс-секретарь.

Необъявленная заранее и отсутствует в графике президента поездка в медицинский центр вызвала вопросы у пользователей соцсетей.

Предыдущий медосмотр Трамп проходил в феврале.

По результатам этого осмотра состояние его здоровья врачи описали как "очень хорошее".

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что президент США Дональд Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

Читайте также: Почему разошлись пресс-релиз и разговор Трампа с Зеленским - СМИ

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