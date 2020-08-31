В Беларуси анонсируют на завтра самую крупную забастовку в истории страны

Беларусов призывают не выходить на работу, а вместо этого прийти на проходные крупных заводов, чтобы поддержать бастующих рабочих

Оппозиционные издания в Беларуси анонсируют проведение самой крупной массовой забастовки в стране 1 сентября. Беларусов призывают не выходить на работу. Об этом, в частности, пишет Telegram-канал NEXTA.

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"Уже завтра пройдет День солидарности. Самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси. Пусть в этот день не работает вообще никто. Мы призываем всех проявить солидарность и остановить работу", - говорится в сообщении.

Тем, кто опасается репрессий, советуют "придумать повод", чтобы не начинать работу.

"Если вы наемный работник — возьмите день за свой счет. Поговорите с начальством и не выходите на работу", - призывает оппозиция.

Также предлагается поддержать бастующих рабочих у проходных главных предприятий: МТЗ, БЕЛАЗ, МЗКТ, Белшина, Беларуськалий, Гродно Азот.

"Выберите крупнейшее предприятие вашего города и приходите на проходную, чтобы поддержать рабочих", - сказано в сообщении.

Людей призывают приходить на проходные заводов с цветами и лентами.

Вадим Ребрина

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