В Беларуси анонсируют на завтра самую крупную забастовку в истории страны
Беларусов призывают не выходить на работу, а вместо этого прийти на проходные крупных заводов, чтобы поддержать бастующих рабочих
Оппозиционные издания в Беларуси анонсируют проведение самой крупной массовой забастовки в стране 1 сентября. Беларусов призывают не выходить на работу. Об этом, в частности, пишет Telegram-канал NEXTA.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Уже завтра пройдет День солидарности. Самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси. Пусть в этот день не работает вообще никто. Мы призываем всех проявить солидарность и остановить работу", - говорится в сообщении.
Тем, кто опасается репрессий, советуют "придумать повод", чтобы не начинать работу.
"Если вы наемный работник — возьмите день за свой счет. Поговорите с начальством и не выходите на работу", - призывает оппозиция.
Также предлагается поддержать бастующих рабочих у проходных главных предприятий: МТЗ, БЕЛАЗ, МЗКТ, Белшина, Беларуськалий, Гродно Азот.
"Выберите крупнейшее предприятие вашего города и приходите на проходную, чтобы поддержать рабочих", - сказано в сообщении.
Людей призывают приходить на проходные заводов с цветами и лентами.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 19 августа главы государств Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Беларуси, заявив, что будут готовить санкции против тех, кто "ответственен за насилие и фальсификации на выборах".
Комментарии