В Беларуси на акциях протеста силовики задержали гражданина Японии
18.08.2020, 07:37
Задержание протестующих в Беларуси (Фото: ЕРА)
Силовики удерживают гражданина Японии с 12 августа
Во время массовых протестов в Беларуси силовики задержали 20-летнего гражданина Японии. Об этом сообщает Kyodo news.
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Японец живет в Минске, его задержали 12 августа.
В посольстве Японии не стали называть личность задержанного.
По данным издания, дипломатическое ведомство Японии выясняет, почему власти Беларуси удерживают японского гражданина.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- 12 августа в ходе массовых протестов в Беларуси силовики задержали трех граждан Польши
- 17 августа сообщалось, что в Беларуси за время массовых протестов без вести пропали около 100 человек.
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