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В Беларуси на акциях протеста силовики задержали гражданина Японии

18.08.2020, 07:37
В Беларуси на акциях протеста силовики задержали гражданина Японии - Фото
Задержание протестующих в Беларуси (Фото: ЕРА)

Силовики удерживают гражданина Японии с 12 августа

Во время массовых протестов в Беларуси силовики задержали 20-летнего гражданина Японии. Об этом сообщает Kyodo news.

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Японец живет в Минске, его задержали 12 августа.

В посольстве Японии не стали называть личность задержанного.

По данным издания, дипломатическое ведомство Японии выясняет, почему власти Беларуси удерживают японского гражданина.

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Арина Толина
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