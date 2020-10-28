В Беларуси начали отчислять студентов из университетов после заявления Лукашенко
Академия искусств стала первым вузом, где начали отчислять студентов после угроз непризнанного президента
В Беларуси из Академии искусств отчислили трех студентов художественного факультета, еще двоим вынесли выговор за участие в мирных акциях протеста после заявления самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает Наша Нива.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Академия искусств стала первым вузом, где начали отчислять студентов.
В ближайшее время из Академии будут отчислены и студенты других факультетов.
"Принципиальную позицию занял факультет дизайна, руководство которого отказалось отчислять своих студентов, но нашлись люди в руководстве, оформляющие приказы в обход деканата", – отмечается в сообщении.
Ранее Лукашенко заявил, что студенты, участвующие в акциях протеста, должны быть отчислены из вузов.
30 преподавателей Минского государственного лингвистического университета сообщили руководству вуза об участии в общенационациональной забастовке.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 25 октября вышел срок ультиматума Тихановской: она дала Лукашенко 13 дней, чтобы тот освободил политзаключенных, ушел в отставку и остановил насилие. В Беларуси ознаменовали это событие многотысячным маршем протеста, который пытались разгонять силовики.
Читайте также: Лукашенко о мирных протестах и забастовках: Против нас развернули террористическую войну
Комментарии