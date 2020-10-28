В Беларуси начали отчислять студентов из университетов после заявления Лукашенко

Академия искусств стала первым вузом, где начали отчислять студентов после угроз непризнанного президента

В Беларуси из Академии искусств отчислили трех студентов художественного факультета, еще двоим вынесли выговор за участие в мирных акциях протеста после заявления самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает Наша Нива.

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Академия искусств стала первым вузом, где начали отчислять студентов.

В ближайшее время из Академии будут отчислены и студенты других факультетов.

"Принципиальную позицию занял факультет дизайна, руководство которого отказалось отчислять своих студентов, но нашлись люди в руководстве, оформляющие приказы в обход деканата", – отмечается в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что студенты, участвующие в акциях протеста, должны быть отчислены из вузов.

30 преподавателей Минского государственного лингвистического университета сообщили руководству вуза об участии в общенационациональной забастовке.

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Арина Толина

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