Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В ходе протестов в США несколько полицейских получили огнестрельные ранения

В ходе протестов в США несколько полицейских получили огнестрельные ранения - Фото
Фото: EPA
02.06.2020, 17:48

Секретная служба США полностью закрыла несколько улиц вокруг Белого дома для любого автомобильного движения

В США пятеро полицейских за прошедшую ночь получили огнестрельные ранения в ходе акций протеста в связи с убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Сент-Луисе, штат Миссури, были ранены четыре офицера. Их жизни ничего не угрожает. Также полиция Лас-Вегаса расследует два случая стрельбы с участием офицеров, один из которых получил ранения.

В Нью-Йорке офицера полиции сбил автомобиль. Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами ног и головы. Водитель скрылся с места происшествия.

Сообщения о раненых полицейских публикуют также Reuters и BBС.

По словам представителя Министерства обороны, для противодействия насилию во время акций протеста было задействовано более 20 000 военных.

Секретная служба США полностью закрыла несколько улиц вокруг Белого дома для любого автомобильного движения.

  • 25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
  • Арестованы до 2000 человек десятках городов, где местные власти ввели комендантский часв том числе в столице Вашингтоне.
  • Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
  • Сегодня он пообещал развернуть войска в ответ на продолжающиеся во многих городах страны протесты.

Читайте также: Протест на автостраде в Филадельфии разогнали газом и резиновыми пулями – видео

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
полиция США джордж флойд
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 