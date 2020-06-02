В ходе протестов в США несколько полицейских получили огнестрельные ранения

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В США пятеро полицейских за прошедшую ночь получили огнестрельные ранения в ходе акций протеста в связи с убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN.

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В Сент-Луисе, штат Миссури, были ранены четыре офицера. Их жизни ничего не угрожает. Также полиция Лас-Вегаса расследует два случая стрельбы с участием офицеров, один из которых получил ранения.

В Нью-Йорке офицера полиции сбил автомобиль. Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами ног и головы. Водитель скрылся с места происшествия.

Сообщения о раненых полицейских публикуют также Reuters и BBС.

По словам представителя Министерства обороны, для противодействия насилию во время акций протеста было задействовано более 20 000 военных.

Секретная служба США полностью закрыла несколько улиц вокруг Белого дома для любого автомобильного движения.

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