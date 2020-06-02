Протест на автостраде в Филадельфии разогнали газом и резиновыми пулями – видео

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В городе ежедневно с 18:00 действует режим комендантского часа

На третий день волнений в Филадельфии полиция разогнала протестующих с автомагистрали I-676 и моста Франклина, применив слезоточивый газ и резиновые пути. Арестованы более двух десятков человек, сообщает канал CBS Philly.

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В полиции уточнили, что пустили газ после того, как толпа окружила и начала раскачивать автомобиль силовиков и забрасывать их камнями: "Другие меры были неэффективны".

"Мы неоднократно заверяли, что будем защищать, охранять и поддерживать конституционное право каждого человека на протест. Однако мы не будем мириться с актами насилия и другой преступной деятельностью", - заявили у правоохранителей.

По словам местного мэра, он "сожалеет" о применении подобных мер, и также поддерживает методы других полицейских, которые в разных районах города "встали на колени вместе с людьми, чтобы помолиться", благодаря чему протесты там не переросли в погромы.

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В городе введен комендантский час с 18:00. Подразделения Нацгвардии США находятся в пунктах дислокации в готовности выйти на улицы.

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Видео: The Philadelphia Inquirer, 6abc Philadelphia, Michael Maus

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Теги: Филадельфия, беспорядки, протест, трасса, слезоточивый газ, толпа, автрострада
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