В Турции создадут единый штаб обороны. Он немного похож на Пентагон: фото
В Турции создадут единый штаб обороны, который будет называться Полумесяц и звезда и немного напоминать здание американского Пентагона. О начале строительства проекта сообщает пресс-служба турецкого президента Реджепа Эрдогана.
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Отмечается, что в рамках проекта в Анкаре построят комплекс зданий, в которых разместятся Минобороны, Генштаб и командования всех родов войск Турции. "Мы создадим структуру, которая вселяет страх во врага и доверие другу", – заявил Эрдоган.
Комплекс будет построен в виде круга, посередине будет расположено здание в виде полумесяца, а у входа – в виде звезды. Полумесяц и звезда – традиционные мусульманские символы, которые изображены на флаге Турции.
По словам Эрдогана, в рамках проекта будет построено 890 000 кв. м закрытых площадей на участке в 12,6 млн кв. м. Комплекс будет вмещать 15 000 человек. В здании полумесяца будут конференц-залы разной вместимости, а посередине будет площадь для церемоний на 23 000 кв. м.
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Эрдоган надеется, что центральный кампус проекта Полумесяц и звезда откроют 19 мая 2023 года. В 2023 году будут отмечать 100-летие Турецкой республики. Сейчас строительный участок выглядит из космоса так:
- Еще в октябре 2020-го Украина и Турция подписали рамочное военное соглашение. Министр обороны Андрей Таран отметил, что оно создаст правовые основы для расширения и углубления украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны. В июле 2021-го Кабмин одобрил ратификацию.
- В начале июля 2021-го в Турции заложили корпус корвета для Украины. Первый корвет Ada поступит в ВСУ не раньше 2025-2030 года, но флот Украины уже формирует для него экипажи.
- 15 июля ВМС Украины получили от Турции модернизированный ударный дрон Bayraktar ТВ2. На "морских" Bayraktar изображена хищная птица. 16 июля модернизированный Bayraktar полетал над Николаевом, а 24 августа снял парад на День независимости в Киеве, находясь за 10 км от Крещатика.
- 30 августа Турция приняла на вооружение беспилотники Bayraktar Akіnci с украинскими двигателями.
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