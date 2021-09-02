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В Турции создадут единый штаб обороны. Он немного похож на Пентагон: фото

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 13:54
В Турции создадут единый штаб обороны. Он немного похож на Пентагон: фото - Фото
Реджеп Эрдоган (фото - пресс-служба президента Турции)

В Турции создадут единый штаб обороны, который будет называться Полумесяц и звезда и немного напоминать здание американского Пентагона. О начале строительства проекта сообщает пресс-служба турецкого президента Реджепа Эрдогана.

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Отмечается, что в рамках проекта в Анкаре построят комплекс зданий, в которых разместятся Минобороны, Генштаб и командования всех родов войск Турции. "Мы создадим структуру, которая вселяет страх во врага и доверие другу", – заявил Эрдоган.

Комплекс будет построен в виде круга, посередине будет расположено здание в виде полумесяца, а у входа – в виде звезды. Полумесяц и звезда – традиционные мусульманские символы, которые изображены на флаге Турции.

По словам Эрдогана, в рамках проекта будет построено 890 000 кв. м закрытых площадей на участке в 12,6 млн кв. м. Комплекс будет вмещать 15 000 человек. В здании полумесяца будут конференц-залы разной вместимости, а посередине будет площадь для церемоний на 23 000 кв. м.

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Эрдоган надеется, что центральный кампус проекта Полумесяц и звезда откроют 19 мая 2023 года. В 2023 году будут отмечать 100-летие Турецкой республики. Сейчас строительный участок выглядит из космоса так:

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Марк Сировой
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пентагон Турция реджеп эрдоган объединенный штаб полумесяц и звезда
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