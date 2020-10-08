Великобритания считает Россию ответственной за отравление Навального и готовит санкции

Под британские санкции могут попасть разработчики Новичка и те, кого сочтут ответственными за отравление российского оппозиционера

Великобритания не видит никакого правдоподобного объяснения отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального, кроме участия и ответственности России. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

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По словам Рааба, Великобритания будет вместе с международными партнерами работать над санкциями против российских чиновников и лиц, которых сочтут ответственными за это преступление. Также под санкции попадут участники программы по разработке нервно-паралитического яда Новичок.

"Российские власти по-прежнему не предпринимают серьезных попыток расследовать эту атаку. Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению господина Навального, кроме участия и ответственности России за это ужасное нападение", – заявил Рааб.

3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России из-за отравления Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что Навального отравили боевым ядом "Новичок".

5 октября ОЗХО передала Германии свой отчет, где подтвердила отравление Навального новичком.

7 октября Франция и Германия заявили о том, что предложат Евросоюзу санкции против причастных к отравлению Навального.

Денис Юдин

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