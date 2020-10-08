Великобритания считает Россию ответственной за отравление Навального и готовит санкции
Под британские санкции могут попасть разработчики Новичка и те, кого сочтут ответственными за отравление российского оппозиционера
Великобритания не видит никакого правдоподобного объяснения отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального, кроме участия и ответственности России. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
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По словам Рааба, Великобритания будет вместе с международными партнерами работать над санкциями против российских чиновников и лиц, которых сочтут ответственными за это преступление. Также под санкции попадут участники программы по разработке нервно-паралитического яда Новичок.
"Российские власти по-прежнему не предпринимают серьезных попыток расследовать эту атаку. Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению господина Навального, кроме участия и ответственности России за это ужасное нападение", – заявил Рааб.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что политик был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России из-за отравления Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что Навального отравили боевым ядом "Новичок".
- 5 октября ОЗХО передала Германии свой отчет, где подтвердила отравление Навального новичком.
- 7 октября Франция и Германия заявили о том, что предложат Евросоюзу санкции против причастных к отравлению Навального.
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