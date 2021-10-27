"Во имя Кадырова". В Париже старшеклассник угрожал расправой директору лицея

В Париже за оправдание терроризма и угрозы директору лицея арестовали старшеклассника, исключенного из учебного заведения. Он заявлял в соцсети, что хочет "убить директора, как Сэмюэля Пати", передает французское издание Le Point.

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Сообщается, что исключенный лицеист при этом утверждал, что действует "во имя" пророссийского лидера Чечни Рамзана Кадырова и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Угрозы убийством, размещенные в аккаунте Facebook частного парижского лицея, начались в мае – в конце учебного года. Отчисленный ученик старшей школы заявил о желании "убить директора, как Сэмюэля Пати". Он считает, что именно она стала причиной его школьных неудач.

После разговора с руководителем лицея старшеклассник извинился, но позднее озвучил новые угрозы, заявив, что на этот раз готов перейти к действиям. Своему знакомому он рассказал, что сжег свои французские документы, чтобы убить директора. Также он заявил, что "ненавидит Францию, Запад, Европу" и хочет сжечь французский флаг на школьном дворе.

В электронной почте старшеклассника следователи также обнаружили письма с угрозами и оскорблениями дочери директора – он писал, что хочет "изнасиловать и убить" ее. Исключенного лицеиста арестовали, его ждет суд.

16 октября 2020-го в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 18-летний уроженец Москвы, этнический чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил учителя Сэмюэля Пати. Педагог на уроке о свободе слова показывал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Анзоров был убит полицейскими при попытке задержания, его похоронили в Чечне.

17 октября президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся "исламистским терактом", поскольку нападавшим, вероятно, был уроженец Чечни.

18 октября в ходе расследования убийства были арестованы 11 человек, в том числе и родители подозреваемого.

26 ноября четверым школьникам-подросткам предъявили обвинения в убийстве учителя истории. Троих подростков 13-14 лет обвинили "соучастии в террористическом убийстве" – предполагают, что они указали на учителя его убийце. Четвертая обвиняемая – дочь человека, запустившего яростную онлайн-кампанию против Пати. Ей было предъявлено обвинение в "клевете" на Пати.

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Оксана Житнюк

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