Выборы в Беларуси. Оппозиционные кандидаты требуют отмены результатов

Дмитриев, Черечень и Канопацкая обратились с жалобами в ЦИК

Кандидаты в президенты на прошедших выборах в Беларуси Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подали в ЦИК жалобы о непризнании результатов выборов. Об этом сообщает TUT.by

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Дмитриев потребовал в жалобе пересчета голосов и поддержал Светлану Тихановскую, основную соперницу действующего президента Александра Лукашенко. Также он призвал и правоохранителей, и протестующих не прибегать к насилию, а членов избиркомов - найти в себе силы и рассказать правду.

Черечень заявил о множестве нарушений на участках, где работали его наблюдатели. Он не признает предварительные результаты выборов.

Также из-за допущенных нарушений просит признать выборы недействительными Канопацкая.

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Денис Юдин

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