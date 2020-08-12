Выборы в Беларуси. Оппозиционные кандидаты требуют отмены результатов
Дмитриев, Черечень и Канопацкая обратились с жалобами в ЦИК
Кандидаты в президенты на прошедших выборах в Беларуси Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подали в ЦИК жалобы о непризнании результатов выборов. Об этом сообщает TUT.by
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Дмитриев потребовал в жалобе пересчета голосов и поддержал Светлану Тихановскую, основную соперницу действующего президента Александра Лукашенко. Также он призвал и правоохранителей, и протестующих не прибегать к насилию, а членов избиркомов - найти в себе силы и рассказать правду.
Черечень заявил о множестве нарушений на участках, где работали его наблюдатели. Он не признает предварительные результаты выборов.
Также из-за допущенных нарушений просит признать выборы недействительными Канопацкая.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но конкурент Лукашенко по выборам Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. Позднее она выехала в Литву и записала два видеообращения: первое и второе. Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами".
Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости
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