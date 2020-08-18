Забастовки и протесты в Беларуси. Для уволенных сотрудников собрали более $700 000

Пожертвования сделали почти 14 000 человек

В Беларуси для тех, кто пострадал и лишился работы из-за участия в массовых акциях протеста, запустили сбор денег, собранная сумма превышает уже $710 000. Об этом сообщает Tut.by.

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По данным издания, пожертвования сделали почти 14 000 человек. Продолжается сбор средств для жертв насильственных репрессий.

Речь идет про тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков. Всего на помощь пострадавшим от репрессий собрали уже более $3,3 млн.

"Сегодня как никогда важно поддержать каждого кто лишился работы из-за своих убеждений и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - подчеркнули организаторы сбора.

По их словам, фонд принимает заявки от тех, кто нуждается в помощи и распределяет эту помощь "на основании принципов открытости и прозрачности, подотчетности жертвователям и уважении прав и свобод граждан".



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Арина Толина

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