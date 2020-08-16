"Нас 97%". Десятки тысяч протестующих в Минске идут к Дому правительства: видео

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Жители домов на проспекте Независимости вывесили бело-красно-красные флаги

В Минске продолжается Марш свободы. По проспекту Независимости от площади Победы десятки тысяч людей направились в сторону Дома правительства. Об этом сообщает TUT.by.

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По дороге люди скандировали: "Нас 97%!". Жители ближайших домов, у которых окна выходят на проспект Независимости, вывесили бело-красно-красные флаги.

Как отмечается, на площади Независимости протестующие уже заняли практически всю площадь. Также заполнен весь проспект до улицы Ленина и улица Ленина. На ступеньках КГБ стоят люди с плакатами, на которых требование освободить политзаключенных. Проходящие мимо КГБ люди кричат: "Отпускай!".

Беларусские независимые СМИ отмечают, что силовиков по маршруту протестующих не было.

Ранее у Дома правительства состоялся митинг в поддержку Лукашенко, на который автобусами свозили работников госпредприятий.

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Теги: протесты, беларусь, минск
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