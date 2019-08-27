"Робот" Федор повторно пытается пробраться на МКС: трансляция

Сегодня, 27 августа в 06:13 утра по киевскому времени, корабль "Союз МС-14", который не смог автоматически пристыковаться к Международной космической станции в назначенное время 24 августа, попробует сделать это повторно.

Ранее Союз МС-14 неудачно пытался стыковаться с малым исследовательским модулем "Поиск" (МИМ-2) станции. Когда стало ясно, что автоматика сбоит, маневр отменили — от корабля до МКС оставалось всего 60 метров. Его увели почти на 300 м от станции из соображений безопасности.

Позднее выяснилось, что проблема — с комплексом автоматической стыковки "Курс" на модуле МИМ-2, а не на корабле.

Повторно корабль будут пробовать пристыковать к служебному модулю "Звезда" — в автоматическом режиме. Поскольку стыковочная аппаратура на нем работает штатно, проблем не предвидится.

Вчера от "Звезды" отстыковали пилотируемый "Союз МС-13" (вместе с экипажем в составе Эндрю Моргана, Луки Пармитано и Александра Скворцова), который через 25 минут в ручном режиме пристыковали к "проблемному" МИМ-2:

До перестыковки "Союза МС-13" конфигурация МКС была такой:

После перестыковки она стала такой:

"Союз МС-14" запустили 22 августа вместе с гуманоидным "роботом" Skybot F-850 Фёдором из РФ.

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