Сегодня, 2 февраля, в российской столице могут заменить условный срок по "делу Ив Роше" местному оппозиционному политику Алексею Навальному на реальный. Около суда уже перекрыто движение, видно силовиков и автозаки.

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На сегодня соратники Навального планируют очередные протестные акции. Однако, исходя из того, что на последней их акции в поддержку политика были (порой жестоко) задержаны более 5000 его симпатиков, сегодня под Мосгорсудом массового протеста пока не ожидается.

У самого Мосгорсуда сейчас так



Видео: Денис Каминев / Дождь pic.twitter.com/AbqIcujxNd — Дождь (@tvrain) February 2, 2021

Ранее в Москве отправили под домашний арест пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, которая частично координировала протестное движение.

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В Украине Навальный известен не только по протестам против президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, но высказыванием в год оккупации Крыма о том, что полуостров "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", а также знаменитой цитатой, что "Крым – не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать".

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Видео: Радіо Свобода

Евгений Пилипенко

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