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ОМОН и автозаки. В Москве судят Навального: он может получить тюремный срок – трансляция видео

02.02.2021, 09:02
Алексей Навальный (фото – официальная страница политика)
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Сегодня, 2 февраля, в российской столице могут заменить условный срок по "делу Ив Роше" местному оппозиционному политику Алексею Навальному на реальный. Около суда уже перекрыто движение, видно силовиков и автозаки.

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На сегодня соратники Навального планируют очередные протестные акции. Однако, исходя из того, что на последней их акции в поддержку политика были (порой жестоко) задержаны более 5000 его симпатиков, сегодня под Мосгорсудом массового протеста пока не ожидается.

Ранее в Москве отправили под домашний арест пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, которая частично координировала протестное движение.

Читайте также: Навальный – против Путина, а не его политики, он поддержал захват Крыма: президент Чехии

В Украине Навальный известен не только по протестам против президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, но высказыванием в год оккупации Крыма о том, что полуостров "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", а также знаменитой цитатой, что "Крым – не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать".

Смотрите видео: Задержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные

Видео: Радіо Свобода

Евгений Пилипенко
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