Сегодня, 2 февраля, в российской столице могут заменить условный срок по "делу Ив Роше" местному оппозиционному политику Алексею Навальному на реальный. Около суда уже перекрыто движение, видно силовиков и автозаки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На сегодня соратники Навального планируют очередные протестные акции. Однако, исходя из того, что на последней их акции в поддержку политика были (порой жестоко) задержаны более 5000 его симпатиков, сегодня под Мосгорсудом массового протеста пока не ожидается.
У самого Мосгорсуда сейчас так— Дождь (@tvrain) February 2, 2021
Видео: Денис Каминев / Дождь pic.twitter.com/AbqIcujxNd
Ранее в Москве отправили под домашний арест пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, которая частично координировала протестное движение.
Читайте также: Навальный – против Путина, а не его политики, он поддержал захват Крыма: президент Чехии
В Украине Навальный известен не только по протестам против президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, но высказыванием в год оккупации Крыма о том, что полуостров "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", а также знаменитой цитатой, что "Крым – не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать".
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после отравление "Новичком" и лечения в Германии. Его тут же задержали по "делу Ив Роше", арестовав на 30 суток.
- В российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, задержаны тысячи человек.
- Тем временем глава украинского МИД Кулеба так определил отношение власти к Навальному: "Враг моего врага – мой друг".
Смотрите видео: Задержания, кровь и пианист в РОВД. Как прошли протесты в РФ в эти выходные
Видео: Радіо Свобода
Комментарии