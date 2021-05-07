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В Беларуси театрализованно "сожгли" жителей села в память о трагедии 1943 года – видео видео

07.05.2021, 08:23
Скриншот из видеозаписи
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В память о трагедии весной 1943 года, когда нацисты сожгли село Шуневка Витебской области в Беларуси, на этом месте власти устроили театрализованную историческую "реконструкцию". Видео показал пользователь YouTube Михаил Лапицкий.

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Как указали организаторы, мероприятие устроили для школьников "к 9 мая". "Шоу" состоялось у местного мемориала "Праклён фашызму".

На кадрах люди в форме нацистов и коллаборационистов сгоняют мирных жителей под звуки автоматных очередей и немецкой речи. Собрав "жителей" в кучку, вокруг них запустили бегать женщин в красных сорочках и с красными лоскутами – это символизировало пламя.

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Во время "сожжения" вокруг стояли "нацисты" и "полицаи". Десятки людей наблюдали за действом в сторонке, снимая на мобильные телефоны. 

СПРАВКА. По данным местных историков, 22 мая 1943-го в карательной операции "Коттбус" нацисты сожгли село Шуневка вместе с его жителями – 66-67 человек. После войны его не возродили. Помимо Шуневки, полностью сожгли села Азарцы и Золотухи. 3 июля 1983-го на месте Шуневки сделали мемориальный комплекс "Праклён фашызму". В годы Второй мировой войны погиб каждый третий житель Докшицкого района.

Смотрите видео: Сюр. "Полноценный боец ОМОНа" Лукашенко пугал милицию Украиной, фюрером и нацизмом

Евгений Пилипенко
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Вторая мировая война история беларусь реконструкция театр память сожжение Шуневка
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