В память о трагедии весной 1943 года, когда нацисты сожгли село Шуневка Витебской области в Беларуси, на этом месте власти устроили театрализованную историческую "реконструкцию". Видео показал пользователь YouTube Михаил Лапицкий.
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Как указали организаторы, мероприятие устроили для школьников "к 9 мая". "Шоу" состоялось у местного мемориала "Праклён фашызму".
На кадрах люди в форме нацистов и коллаборационистов сгоняют мирных жителей под звуки автоматных очередей и немецкой речи. Собрав "жителей" в кучку, вокруг них запустили бегать женщин в красных сорочках и с красными лоскутами – это символизировало пламя.
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Во время "сожжения" вокруг стояли "нацисты" и "полицаи". Десятки людей наблюдали за действом в сторонке, снимая на мобильные телефоны.
- В апреле 2020 года местный президент Лукашенко заявил, что в Беларуси "чисто от коронавируса и ни один человек не умер".
- Осенью 2020-го у берегов Норвегии нашли потопленный крейсер нацистов (фото). До того в апреле в Черном море нашли потопленный нацистами теплоход.
- 28 апреля в Киеве прошел марш в честь создания дивизии СС "Галичина". В Украинском институте нацпамяти заявили, что глорификация войск СС недопустима в европейской стране. МИД Израиля осудил проведение парада. МИД Украины также.
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