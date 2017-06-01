Война России против Украины: последние события в Донбассе

Что происходит в Луганске, Донецке, Мариуполе и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более двух лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

1 ИЮНЯ

11:20. Корректировщик огня боевиков ДНР из Марьинки приговорен к восьми годам тюрьмы.

10:35. Визовый режим с государством-оккупантом Россией нужно вводить как можно скорее - это поможет защитить Украину и Запад от дальнейшего проникновения гибридной агрессии кремлевского режима. Об этом в речи по случаю молитвенного завтрака заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

09:24. В оккупированных районах, в шести км к востоку от центра Донецка, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели танк (Т-72) на грузовике-платформе, который двигался на юго-восток по автодороге Н21.

07:19. Интенсивность вооруженных провокаций со стороны гибридной российской армии вдоль линии разграничения несколько снизилась, но 35 раз за сутки оккупанты применили оружие против подразделений ВСУ, двое бойцов украинской армии получили ранения.

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