12 главных новостей Украины и мира на 21:00 16 января
- Россия атаковала Кривой Рог баллистикой: повреждено учебное заведение, убиты люди – видео. Днем 17 января российские оккупационные войска атаковали баллистическими ракетами город Кривой Рог, есть повреждения учебного заведения и жилого дома. Погибли четыре человека, 14 пострадавших, среди которых есть дети.
- ВСУ поразили радиолокационную технику россиян в Белгородской области – Генштаб. Силы обороны поразили 16 января на территории Белгородской области радиолокационную технику армии России, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Ракетные войска во взаимодействии с другими частями ВСУ в пределах дальнего огневого поражения нанесли несколько точных ударов по вражеским объектам.
- Зеленский наградил воина, погибшего в рукопашном бою, и тех, кто взял в плен солдат КНДР. Президент Владимир Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины Дмитрию Масловскому, погибшему в рукопашном бою с российским солдатом. Также награды получили военные, пленившие первых солдат из Северной Кореи.
- "Расплата" от ССО: Уничтожены и взяты в плен морпехов РФ, расстрелявшие бойцов ТрО – видео. Операторы сил специальных операций уничтожили и пленили россиян, которые могли казнить бойцов терробороны на одном из направлений фронта. Об этом сообщили в пресс-службе ССО и показали видеопризнание врагов.
- США тайно вложили $1,5 млрд в производство дронов в Украине – The New York Times. США тайно вложили $1,5 миллиарда в производство дронов в Украине. Об этом стало известно 16 января, когда администрация Джо Байдена рассекретила последнюю часть документов о предоставлении Украине военной помощи, пишет издание The New York Times.
- Блинкен считает, что Трамп и его команда помогут Украине заключить хорошее мирное соглашение. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что администрация избранного президента Дональда Трампа может помочь Украине заключить хорошее соглашение по завершению войны.
- Все реестры Минюста, пострадавшие от хакеров РФ, полностью заработают 20 января – Стефанишин .Все реестры Министерства юстиции, пострадавшие из-за кибератаки российских хакеров в декабре, полноценно возобновят работу в понедельник, 20 января. Об этом сообщила министр юстиции, вице-премьер Ольга Стефанишина.
- Нацполиция одновременно проводит более 200 обысков по незаконному пересечению границы. Национальная полиция утром 17 января проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными.
- Бывший кандидат в президенты, нардеп Бондарь получил подозрение НАБУ. Действующий депутат Верховной Рады получил подозрение по делу о завладении средствами "Укрзализныци". Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро. Источники LIGA.net в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о внефракционном депутате Верховной Рады Викторе Бондаре.
- Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Политики обсудили балансировку торговли, проблему с фентанилом (наркотик, часть компонентов которого поставляется из Китая), соцсеть TikTok и многие другие темы.
- Трамп пообещал решение по TikTok "в обозримом будущем". Избранный президент США Дональд Трамп пообещал свое решение по китайской соцсети TikTok "в обозримом будущем", но признал, что ему нужно время для оценки ситуации. Верховный суд США единогласно поддержал закон, требующий от ByteDance, китайской материнской компании TikTok, либо продать приложение, либо столкнуться с запретом в США.
- Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обмене пленными: когда заработает. Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. 17 января состоится заседание Кабинета безопасности, а позже будет созвано правительство, чтобы одобрить решение. Но, как сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Нетаньяху, заседание Кабмина состоится не раньше вечера 18 января. Необходимо дать 24 часа противникам соглашения на подачу апелляции в Верховный суд.
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