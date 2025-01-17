12 головних новин України та світу на 21:00 16 січня
- Росія атакувала Кривий Ріг балістикою: пошкоджено навчальний заклад, вбито людей – відео. Вдень 17 січня російські окупаційні війська атакували балістичними ракетами місто Кривий Ріг, є пошкодження навчального закладу та житлового будинку. Загинуло четверо людей, 14 постраждалих, серед яких є діти.
- ЗСУ уразили радіолокаційну техніку росіян у Бєлгородській області – Генштаб. Сили оборони 16 січня уразили на території Бєлгородської області радіолокаційну техніку армії Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Ракетні війська у взаємодії з іншими частинами ЗСУ в межах дальнього вогневого ураження завдали кілька точних ударів по ворожих об'єктах.
- Зеленський нагородив воїна, який загинув у рукопашному бою, і тих, хто полонив солдатів КНДР. Президент Володимир Зеленський надав посмертно звання Героя України Дмитру Масловському, який загинув у рукопашному бою з російським солдатом. Також нагороди отримали військові, які полонили перших солдатів з Північної Кореї.
- "Розплата" від ССО: Знищено та взято у полон морпіхів РФ, які розстріляли бійців ТрО – відео. Оператори Сил спеціальних операцій знищили та полонили росіян, які могли стратити бійців тероборони на одному з напрямків фронту. Про це повідомили у пресслужбі ССО і показали відео зізнання ворогів.
- США таємно вклали $1,5 млрд у виробництво дронів в Україні – The New York Times. США таємно вклали $1,5 мільярда у виробництво дронів в Україні. Про це стало відомо 16 січня, коли адміністрація Джо Байдена розсекретила останню частину документів про надану Україні військову допомогу, пише видання The New York Times.
- Блінкен вважає, що Трамп і його команда допоможуть Україні укласти хорошу мирну угоду. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що адміністрація обраного президента Дональда Трампа може допомогти Україні укласти хорошу угоду щодо завершення війни.
- Усі реєстри Мін'юсту, постраждалі від хакерів РФ, повністю запрацюють 20 січня – Стефанішина. Усі реєстри Міністерства юстиції, постраждалі через кібератаку російських хакерів у грудні, повноцінно відновлять роботу у понеділок, 20 січня. Про це повідомила міністерка юстиції, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.
- Нацполіція одночасно проводить понад 200 обшуків щодо незаконного перетину кордону. Національна поліція вранці 17 січня проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними.
- Колишній кандидат у президенти, нардеп Бондар отримав підозру НАБУ. Чинний депутат Верховної Ради отримав підозру у справі про заволодіння коштами Укрзалізниці. Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро. Джерела LIGA.net у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про позафракційного депутата Верховної Ради Віктора Бондара.
- Трамп і Сі Цзіньпін мали телефонну розмову. Очільник Китайської народної республіки Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Політики обговорили балансування торгівлі, проблему з фентанілом (наркотик, частина компонентів для якого постачається з Китаю), соцмережу TikTok та багато інших тем.
- Трамп пообіцяв рішення щодо TikTok "у недалекому майбутньому". Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв своє рішення щодо китайської соцмережі TikTok "у недалекому майбутньому", але визнав, що йому потрібен час для оцінки ситуації. Верховний суд США одноголосно підтримав закон, який вимагає від ByteDance, китайської материнської компанії TikTok, або продати застосунок, або зіткнутися із забороною в США.
- Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та обмін полоненими: коли запрацює. Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. 17 січня відбудеться засідання Кабінету безпеки, а пізніше буде скликано уряд, щоб схвалити рішення. Але, як повідомляє The Times of Israel із посиланням на представника Нетаньягу, засідання Кабміну відбудеться не раніше вечора 18 січня. Необхідно дати 24 години противникам угоди на подання апеляції до Верховного суду.
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