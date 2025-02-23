Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 23 февраля
Владимир Зеленский во время пресс-конференции (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)
  1. Зеленский не собирается признавать ни $500 млрд "долга" Штатам, ни даже $100 млрд. Президент Владимир Зеленский опроверг озвученные американским лидером Дональдом Трампом цифры якобы оказанной Штатами военной помощи. На пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025" он озвучил реальную сумму и подчеркнул, что это были гранты.
  2. Зеленский: США еще не передали оружие на $15 млрд, объявленное при предыдущей власти. США продолжают оказывать Украине военную помощь, объявленную при предыдущей власти, но поставки замедлены. "В пути" в Украину находится оружие и технические средства от Штатов на $15 млрд, заявил Зеленский.
  3. Зеленский ответил на слова Трампа относительно "диктатора": Обижался бы тот, кто является таковым. Президент заявил, что на слово "диктатор" должен обижаться тот, кто является диктатором. Так глава государства отреагировал на предварительные заявления своего американского коллеги Трампа.
  4. Зеленский об уходе: Если мир – я готов. Могу обменять это на НАТО. Президент Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост, если это принесет Украине мир, или же в обмен на членство в НАТО.
  5. Сибига: Президент поставил задачу закончить войну в этом году, мобилизовали силы. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу завершить полномасштабную войну в 2025 году, и на это мобилизованы дипломатические усилия, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
  6. Пентагон опроверг заявление Трампа о расходе $350 млрд на помощь Украине – Голос Америки. В Пентагоне опровергли слова президента США о том, что на помощь Украине потрачено $350 млрд. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на подтвержденные данные Пентагона.
  7. Сырский назвал количество пораженных в России объектов и максимальную дальность дипстрайков. За прошлый год Украина успешно атаковала 377 объектов на территории государства-агрессора, а дальнобойность украинских ударов достигла уже 1700 км. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
  8. Россия запустила по Украине 267 дронов и ракеты. Сбить удалось большинство БпЛА. Россия в ночь на 23 февраля атаковала Украину 267 ударными дронами разных типов и тремя ракетами "Искандер-М"/KN-23. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 138 вражеских дронов, сообщили в Воздушных силах Украины.
  9. Глава Минэкономики о полезных ископаемых: Цель Украины – не экспорт, а привлечение инвесторов. Украина имеет запасы лития, титана, урана и редкоземельных металлов. И цель страны – не просто их экспорт, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений, сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
  10. На выборах в Германии лидируют консерваторы, пророссийская Альтернатива на втором месте. На досрочных парламентских выборах в Германии лидируют блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Об этом свидетельствуют данные результаты экзитпола ARD/infratest dimap. Пророссийская ультраправая Альтернатива для Германии (АдН) получает второе место с 19,5%.

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