Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 23 февраля
- Зеленский не собирается признавать ни $500 млрд "долга" Штатам, ни даже $100 млрд. Президент Владимир Зеленский опроверг озвученные американским лидером Дональдом Трампом цифры якобы оказанной Штатами военной помощи. На пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025" он озвучил реальную сумму и подчеркнул, что это были гранты.
- Зеленский: США еще не передали оружие на $15 млрд, объявленное при предыдущей власти. США продолжают оказывать Украине военную помощь, объявленную при предыдущей власти, но поставки замедлены. "В пути" в Украину находится оружие и технические средства от Штатов на $15 млрд, заявил Зеленский.
- Зеленский ответил на слова Трампа относительно "диктатора": Обижался бы тот, кто является таковым. Президент заявил, что на слово "диктатор" должен обижаться тот, кто является диктатором. Так глава государства отреагировал на предварительные заявления своего американского коллеги Трампа.
- Зеленский об уходе: Если мир – я готов. Могу обменять это на НАТО. Президент Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост, если это принесет Украине мир, или же в обмен на членство в НАТО.
- Сибига: Президент поставил задачу закончить войну в этом году, мобилизовали силы. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу завершить полномасштабную войну в 2025 году, и на это мобилизованы дипломатические усилия, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
- Пентагон опроверг заявление Трампа о расходе $350 млрд на помощь Украине – Голос Америки. В Пентагоне опровергли слова президента США о том, что на помощь Украине потрачено $350 млрд. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на подтвержденные данные Пентагона.
- Сырский назвал количество пораженных в России объектов и максимальную дальность дипстрайков. За прошлый год Украина успешно атаковала 377 объектов на территории государства-агрессора, а дальнобойность украинских ударов достигла уже 1700 км. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
- Россия запустила по Украине 267 дронов и ракеты. Сбить удалось большинство БпЛА. Россия в ночь на 23 февраля атаковала Украину 267 ударными дронами разных типов и тремя ракетами "Искандер-М"/KN-23. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 138 вражеских дронов, сообщили в Воздушных силах Украины.
- Глава Минэкономики о полезных ископаемых: Цель Украины – не экспорт, а привлечение инвесторов. Украина имеет запасы лития, титана, урана и редкоземельных металлов. И цель страны – не просто их экспорт, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений, сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
- На выборах в Германии лидируют консерваторы, пророссийская Альтернатива на втором месте. На досрочных парламентских выборах в Германии лидируют блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Об этом свидетельствуют данные результаты экзитпола ARD/infratest dimap. Пророссийская ультраправая Альтернатива для Германии (АдН) получает второе место с 19,5%.
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