Десять головних новин України та світу на 21:00 23 лютого
- Зеленський не збирається визнавати ні $500 млрд "боргу" Штатам, ні навіть $100 млрд. Президент Володимир Зеленський спростував озвучені американським лідером Дональдом Трампом цифри нібито наданої Штатами військової допомоги. На пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025" він озвучив реальну суму і наголосив, що це були гранти.
- Зеленський: США ще не передали зброю на $15 млрд, оголошену за попередньої влади. США продовжують надавати Україні військову допомогу, оголошену за попередньої влади, але постачання сповільнено. "У дорозі" до України перебуває зброя та технічні засоби від Штатів на $15 млрд, заявив Зеленський.
- Зеленський відповів на слова Трампа щодо "диктатора": Ображався б той, хто є таким. Президент заявив, що на слово "диктатор" має ображатися той, хто є диктатором. Так глава держави відреагував на попередні заяви свого американського колеги Трампа.
- Зеленський про залишення посади: Якщо мир – я готовий. Можу обміняти це на НАТО. Президент Володимир Зеленський заявив про готовність залишити посаду, якщо це принесе Україні мир, або ж в обмін на членство в НАТО.
- Сибіга: Президент поставив завдання закінчити війну цього року, мобілізували сили. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання завершити повномасштабну війну у 2025 році, і на це мобілізовані дипломатичні зусилля, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
- Пентагон спростував заяву Трампа про витрату $350 млрд на допомогу Україні – Голос Америки. У Пентагоні спростували слова президента США щодо того, що на допомогу Україні витрачено $350 млрд. Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на підтверджені дані від Пентагону.
- Сирський назвав кількість уражених у Росії об'єктів і максимальну дальність "дипстрайків". За минулий рік Україна успішно атакувала 377 об’єктів на території держави-агресора, а далекобійність українських ударів сягнула вже 1700 км. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
- Росія запустила по Україні 267 дронів та ракети. Збити вдалося більшість БпЛА. Росія в ніч проти 23 лютого атакувала Україну 267 ударними дронами різних типів та трьома ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 138 ворожих дронів, повідомили у Повітряних силах України.
- Глава Мінекономіки про корисні копалини: Мета України – не експорт, а залучення інвесторів. Україна має запаси літію, титану, урану та рідкісноземельних металів. І мета країни – не просто їх експорт, а залучення інвестицій у перероблення і розробку родовищ, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
- На виборах у Німеччині лідирують консерватори, проросійська Альтернатива на другому місці. На дострокових парламентських виборах у Німеччині лідирує блок партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС). Про це свідчать дані результатів екзитполів ARD/infratest dimap. Проросійська ультраправа Альтернатива для Німеччини (АдН) отримує друге місце з 19,5%.
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