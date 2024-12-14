"Ничего не произошло". Президент Грузии повторила, что выборы ее преемника нелегитимны

Накануне Зурабишвили написала, что это голосование является "насмешкой над демократией"

Саломе Зурабишвили (Фото: President.ge)

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила, что не признает легитимности новых выборов главы государства. Ее слова передает медиа NEWSGEORGIA.

"Никто никого не избирал. Ничего не произошло", – заявила президент гражданам, пришедшим к ее резиденции, чтобы выразить поддержку.

Накануне Зурабишвили написала в соцсети X, что эти выборы президента являются "насмешкой над демократией".

Она напомнила, что год назад Грузия получила статус кандидата в Евросоюз, и отметила, что новое голосование "никогда не помешает Грузии идти по европейскому пути и к демократическому будущему".

А почему президент и парламент не на одной стороне? Грузия – парламентская республика, а значит, большая часть власти сосредоточена в руках парламента и правительства. Президент Зурабишвили придерживается проевропейских взглядов, а господствующая партия Грузинская мечта, контролирующая парламент и правительство, стоит на пророссийских позициях. Грузия – парламентская республика, а значит, большая часть власти сосредоточена в руках парламента и правительства. Президент Зурабишвили придерживается проевропейских взглядов, а господствующая партия Грузинская мечта, контролирующая парламент и правительство, стоит на пророссийских позициях.

Сначала оппозиция и Зурабишвили не признали легитимность парламента, во время выборов которого были зафиксированы нарушения. Теперь же этот парламент, в который не вошла оппозиция, избрал шестого президента страны.

Им стал выдвиженец от руководящей пророссийской партии "Грузинская мечта", бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Это первые в истории Грузии непрямые выборы президента – раньше его избирали всенародным голосованием.

Ранее, 30 ноября, Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента уже новым парламентом. Пророссийский премьер Иракли Кобахидзе утверждал, что президентке уже придется "уйти на пенсию" после инаугурации Кавелашвили, которая запланирована на 29 декабря.