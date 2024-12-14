"Ничего не произошло". Президент Грузии повторила, что выборы ее преемника нелегитимны
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила, что не признает легитимности новых выборов главы государства. Ее слова передает медиа NEWSGEORGIA.
"Никто никого не избирал. Ничего не произошло", – заявила президент гражданам, пришедшим к ее резиденции, чтобы выразить поддержку.
Накануне Зурабишвили написала в соцсети X, что эти выборы президента являются "насмешкой над демократией".
Она напомнила, что год назад Грузия получила статус кандидата в Евросоюз, и отметила, что новое голосование "никогда не помешает Грузии идти по европейскому пути и к демократическому будущему".
Сначала оппозиция и Зурабишвили не признали легитимность парламента, во время выборов которого были зафиксированы нарушения. Теперь же этот парламент, в который не вошла оппозиция, избрал шестого президента страны.
Им стал выдвиженец от руководящей пророссийской партии "Грузинская мечта", бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Это первые в истории Грузии непрямые выборы президента – раньше его избирали всенародным голосованием.
Ранее, 30 ноября, Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента уже новым парламентом. Пророссийский премьер Иракли Кобахидзе утверждал, что президентке уже придется "уйти на пенсию" после инаугурации Кавелашвили, которая запланирована на 29 декабря.
- 27 октября ЦИК объявил о победе Грузинской мечты на парламентских выборах (54,08%). Также пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии. Оппозиция заявила, что не признает результаты .
- 26 ноября стало известно, что выборы президента Грузии назначены на 14 декабря.
- 28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.
- После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся стихийные митинги .