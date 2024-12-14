В Грузии победителем выборов президента объявили пророссийского экс-футболиста

Михаил Кавелашвили (Фото: Эхо Кавказа)

В Грузии победителем президентских выборов, легитимность которых не признают действующая глава государства Саломе Зарубашвили и оппозиция, стал кандидат от правящей Грузинской мечты, бывший футболист Михаил Кавелашвили. Об это сообщает Эхо Кавказа.

Впервые в истории Грузии президента страны выбирали не граждане, а избирательная коллегия, абсолютное большинство в которой было из Грузинской мечты.

Бывший футболист, представитель формально отколовшейся от правящей партии Силы народа был единственным кандидатом. Он получил 224 голоса, один бюллетень был испорчен.

Помимо оппозиции и Зарабашвили, легитимность выборов не признают и участники акции, которые собираются у здания парламента с требованием назначить новые парламентские выборы.

Люди вышли на акцию с самого утра в день выборов. Они также устроили перформанс под названием "Покажи диплом, Кавелашвили" (у уже "избранного" кандидата его нет. – Ред.). Участники акции протеста пришли со своими дипломами.

27 октября ЦИК объявила о победе Грузинской мечты на парламентских выборах (54,08%). Также пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии. Оппозиция заявила, что не признает результаты.

26 ноября стало известно, что выборы президента Грузии назначены на 14 декабря.

28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

После этого заявления в Тбилиси начались стихийные митинги, которые продолжаются по сей день

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