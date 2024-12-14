У Грузії переможцем виборів президента оголосили проросійського ексфутболіста

Михайло Кавелашвілі (Фото: Відлуння Кавказу)

У Грузії переможцем президентських виборів, легітимність яких не визнають чинна глава держави Саломе Зарубашвілі та опозиція, став кандидат від правлячої Грузинської мрії, колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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Вперше в історії Грузії президента країни обирали не громадяни, а виборча колегія, абсолютна більшість якої була з Грузинської мрії.

Колишній футболіст, представник Сили народу, що формально відкололася від правлячої партії, був єдиним кандидатом. Він отримав 224 голоси, один бюлетень був зіпсований.

Окрім опозиції та Зарабашвілі, легітимність виборів не визнають і учасники акції, які збираються біля будівлі парламенту з вимогою призначити нові парламентські вибори.

Люди вийшли на акцію із самого ранку в день виборів. Вони також влаштували перформанс під назвою "Покажи диплом, Кавелашвілі" (у вже "обраного" кандидата його немає. – Ред.). Учасники акції протесту прийшли зі своїми дипломами.

27 жовтня ЦВК оголосила про перемогу Грузинської мрії на парламентських виборах (54,08%). Також п’ятивідсотковий бар’єр подолали чотири опозиційні партії. Опозиція заявила, що не визнає результатів.

26 листопада стало відомо, що вибори президента Грузії призначили на 14 грудня.

28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року.

Після цієї заяви у Тбілісі почалися стихійні мітинги, які тривають і досі.

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