"Нічого не відбулося". Чинна президентка Грузії повторила, що вибори її наступника нелегітимні
Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повторила, що не визнає легітимності нових виборів очільника держави. Її слова передає медіа NEWSGEORGIA.
"Ніхто нікого не обирав. Нічого не відбулося", – заявила президентка громадянам, які прийшли до її резиденції, аби висловити підтримку.
Напередодні Зурабішвілі написала у соцмережі X, що ці вибори президента є "насмішкою над демократію".
Вона нагадала, що рік тому Грузія отримала статус кандидата до Євросоюзу, й зазначила, що нове голосування "ніколи не завадить Грузії йти європейським шляхом і до демократичного майбутнього".
Спочатку опозиція та Зурабішвілі не визнали легітимності парламенту, під час виборів якого були зафіксовані порушення. А тепер цей парламент, до якого не увійшла опозиція, обрав шостого президента країни.
Ним став висуванець від керівної проросійської партії "Грузинська мрія", колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі. Це перші в історії Грузії непрямі вибори президента – раніше його обирали всенародним голосуванням.
Раніше, 30 листопада, Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента уже новим парламентом. Натомість проросійський прем'єр Іраклі Кобахідзе стверджував, що президентці вже таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі, яка запланована на 29 грудня.
- 27 жовтня ЦВК оголосила про перемогу Грузинської мрії на парламентських виборах (54,08%). Також п’ятивідсотковий бар’єр подолали чотири опозиційні партії. Опозиція заявила, що не визнає результатів.
- 26 листопада стало відомо, що вибори президента Грузії призначили на 14 грудня.
- 28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року.
- Після цієї заяви у Тбілісі почалися стихійні мітинги, які тривають і досі.