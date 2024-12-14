"Нічого не відбулося". Чинна президентка Грузії повторила, що вибори її наступника нелегітимні

Напередодні Зурабішвілі написала, що це голосування є "насмішкою над демократію"

Саломе Зурабішвілі (Фото: President.ge)

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повторила, що не визнає легітимності нових виборів очільника держави. Її слова передає медіа NEWSGEORGIA.

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"Ніхто нікого не обирав. Нічого не відбулося", – заявила президентка громадянам, які прийшли до її резиденції, аби висловити підтримку.

Напередодні Зурабішвілі написала у соцмережі X, що ці вибори президента є "насмішкою над демократію".

Вона нагадала, що рік тому Грузія отримала статус кандидата до Євросоюзу, й зазначила, що нове голосування "ніколи не завадить Грузії йти європейським шляхом і до демократичного майбутнього".

А чому президентка і парламент не на одному боці? Грузія – парламентська республіка, а отже, більша частина влади зосереджена у руках парламенту та уряду. Президентка Зурабішвілі дотримується проєвропейських поглядів, а панівна партія Грузинська мрія, що контролює парламент та уряд, стоїть на проросійських позиціях. Грузія – парламентська республіка, а отже, більша частина влади зосереджена у руках парламенту та уряду. Президентка Зурабішвілі дотримується проєвропейських поглядів, а панівна партія Грузинська мрія, що контролює парламент та уряд, стоїть на проросійських позиціях.

Спочатку опозиція та Зурабішвілі не визнали легітимності парламенту, під час виборів якого були зафіксовані порушення. А тепер цей парламент, до якого не увійшла опозиція, обрав шостого президента країни.

Ним став висуванець від керівної проросійської партії "Грузинська мрія", колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі. Це перші в історії Грузії непрямі вибори президента – раніше його обирали всенародним голосуванням.

Раніше, 30 листопада, Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента уже новим парламентом. Натомість проросійський прем'єр Іраклі Кобахідзе стверджував, що президентці вже таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі, яка запланована на 29 грудня.