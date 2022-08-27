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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:15 27 августа

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 19:27
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:15 27 августа - Фото
HIMARS (Фото: Wikipedia)

1. Россия заблокировала документ ядерной конференции в Нью-Йорке, обидевшись на критику.

Проект, который хотела принять конференция, содержал призыв России вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

2. Антоновский мост в Херсоне после удара 26 августа – спутниковое фото.

Также появилось видео последствий удара 26 августа по мосту в оккупированной Новой Каховке – это ролик 18+ .

3. Скибицкий: Юг – плацдарм россиян, чтобы позже возобновить войну и захватить всю Украину.

На Криворожском и Запорожском направлениях сделано по две, а в некоторых местах – и по три линии оборонительных сооружений армии РФ, которые в инженерном плане "совершенно оборудованы".

4. Кабмин разрешил выезд за границу украинским морякам — нужно согласование военкомата.

Разрешение касается мужчин, являющихся членами экипажей морских и речных судов и продолжающих работать на них, а также студентов и курсантов, которые должны пройти практику на судне.

5. В Киеве не планируют обязательную эвакуацию. Жителей испугали в "погоне за хайпом" – КГГА.

В каждом районе Киева есть эвакуационные комиссии, которые созданы давно на случай чрезвычайных ситуаций – от наводнений до аварий на объектах критической инфраструктуры.

6. "Критически важное оружие". США увеличат производство HIMARS и ракет GMLRS к ним.

США продолжат тесно консультироваться с Украиной по поводу потребностей ВСУ.

7. Отопительный сезон. Шмигаль заявил, что главный риск – это удары России по инфраструктуре.

Правительство выделило 1 млрд 409 млн грн на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы с поставкой тепла и воды.

8. Гайдай о ситуации в Донбассе: Россия продвигается со скоростью 100 м в сутки.

Сейчас россияне подошли к Бахмуту и мощно его обстреливают.

Роман Брыль
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