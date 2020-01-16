Boeing. Канадцы примут участие в расшифровке черных ящиков

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Канадцы примут участие в расшифровке и анализе черных ящиков разбившегося пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране. Об этом сообщает Голос Америки.

Представители Канады посетили место крушения, в результате которого погибли 57 канадских граждан, и вскоре займутся изучением обломков самолета. Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.

"Они посетили место катастрофы… Два следователя изучат обломки. То, что нам сказали иранцы, нам будет разрешено участвовать не только в расшифровке (черных, - ред.) ящиков, но также в их анализе", – сказал министр транспорта Канады Марк Гарно.

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