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Boeing. Канадцы примут участие в расшифровке черных ящиков

Boeing. Канадцы примут участие в расшифровке черных ящиков - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
16.01.2020, 07:14

Канадские следователи посетили место катастрофы украинского самолета В Иране

Канадцы примут участие в расшифровке и анализе черных ящиков разбившегося пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране. Об этом сообщает Голос Америки.

Представители Канады посетили место  крушения, в результате которого погибли 57 канадских граждан, и вскоре займутся изучением обломков самолета.  Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.

"Они посетили место катастрофы… Два следователя изучат обломки. То, что нам сказали иранцы, нам будет разрешено участвовать не только в расшифровке (черных, - ред.) ящиков, но также в их анализе",  – сказал министр транспорта Канады Марк Гарно.

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Иран канада Boeing 737 черные ящики
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