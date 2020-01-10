НАТО о падении Boeing: Нет причин не верить союзникам

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

У НАТО "нет причин не верить" информации союзных стран, включая США и Канаду, которая указывает на то, что иранская ракета сбила Boeing 737 украинской компании МАУ. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг в пятницу в Брюсселе, сообщает CNN.

Он сказал, что не будет вдаваться в подробности данных разведки НАТО, но отметил, что у альянса нет никаких оснований не верить сообщениям союзников НАТО.

Столтенберг назвал катастрофу "трагедией" и подчеркнул необходимость "тщательного и прозрачного" расследования и полного сотрудничества со стороны Ирана.