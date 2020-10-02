Пожары в Луганской области локализовали, населенные пункты защищены – Шмыгаль

Пожары в Луганской области прошли площадь около 19 000 гектаров, говорит премьер

Масштабные пожары в Луганской области локализовали, а населенные пункты защищены. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, который работает сегодня на месте ЧП, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"От пожаров на Луганщине пострадали около 19 000 гектаров лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены", – сказал премьер.

По словам первого замглавы МВД Сергея Ярового, в Луганской области сейчас работают 2500 человек. Применяются 3 самолета АН-32 П и 2 вертолета спасателей, с начала тушения они сбросили уже 382 тонны воды, добавил глава Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин.

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Марк Сировой

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