Пожары в Луганской области локализовали, населенные пункты защищены – Шмыгаль
Пожары в Луганской области прошли площадь около 19 000 гектаров, говорит премьер
Масштабные пожары в Луганской области локализовали, а населенные пункты защищены. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, который работает сегодня на месте ЧП, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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"От пожаров на Луганщине пострадали около 19 000 гектаров лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены", – сказал премьер.
По словам первого замглавы МВД Сергея Ярового, в Луганской области сейчас работают 2500 человек. Применяются 3 самолета АН-32 П и 2 вертолета спасателей, с начала тушения они сбросили уже 382 тонны воды, добавил глава Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин.
- 30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию.
- Утром 1 октября в Луганской ОГА заявили, что за сутки произошло 146 пожаров, 82 из них ликвидировали и "ситуация очень сложная". Полиция открыла семь уголовных дел по статье о нарушении правил противопожарной безопасности. Утром 2 октября под угрозой были 32 населенных пункта, в том числе Северодонецк. На сегодня, по данным ГСЧС, погибли девять человек, по данным Офиса генпрокурора – 11.
- В штабе ООС заявили, что пожары вспыхнули после применения трассирующих пуль российскими боевиками.
- В Офисе президента заявили, что "нужно четко" установить причины пожаров. Там учли информацию об обстрелах, "которые могли осуществляться" боевиками и повлечь "по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях".
- В Офисе генпрокурора рассматривают все версии причин пожаров, основные: обстрелы боевиками, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погодных условий, неосторожное обращение с огнем.
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