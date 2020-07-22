Полиция после теракта в Луцке усилила меры безопасности в ряде регионов

Нацполиция усилила меры безопасности в девяти областях после вчерашнего теракта в центре Луцка

Нацполиция усилила меры по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей. При этом о минировании вчера сообщали в Харькове, Киеве и Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В полиции заявили, что усиление мер внедрили с целью "своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допуска дестабилизации оперативной обстановки, а также выполнения задач по предупреждению террористических проявлений". Полицейские патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. На въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты.

Осуществляются такие меры:

- проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра;

- проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время;

- особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), к которым могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства;

- обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.

При этом в Нацполиции не объяснили, чем обусловлен именно такой выбор областей. Сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры вчера поступали из Киева, Одессы и Харькова. Также вчера в столице на одном из рынков обнаружили и обезвредили два взрывных самодельных устройства. Со вчерашнего дня в Киеве также усилены меры безопасности. В полиции не уточнили, на какой срок были усилены меры безопасности в вышеперечисленных регионах.

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу Нацполиции, однако там попросили написать запрос.

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Владислав Сердюк

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