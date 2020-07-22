Полиция после теракта в Луцке усилила меры безопасности в ряде регионов
Нацполиция усилила меры безопасности в девяти областях после вчерашнего теракта в центре Луцка
Нацполиция усилила меры по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей. При этом о минировании вчера сообщали в Харькове, Киеве и Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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В полиции заявили, что усиление мер внедрили с целью "своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допуска дестабилизации оперативной обстановки, а также выполнения задач по предупреждению террористических проявлений". Полицейские патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. На въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты.
Осуществляются такие меры:
- проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра;
- проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время;
- особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), к которым могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства;
- обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.
При этом в Нацполиции не объяснили, чем обусловлен именно такой выбор областей. Сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры вчера поступали из Киева, Одессы и Харькова. Также вчера в столице на одном из рынков обнаружили и обезвредили два взрывных самодельных устройства. Со вчерашнего дня в Киеве также усилены меры безопасности. В полиции не уточнили, на какой срок были усилены меры безопасности в вышеперечисленных регионах.
LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу Нацполиции, однако там попросили написать запрос.
- 21 июля 2020-го около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Он требовал от топ-политиков и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского - прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
- Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
- Полиция открыла дело по статье "захват заложников", СБУ - "теракт".
- LIGA.net вела подробную хронику событий.
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