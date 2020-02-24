"Танцуют сальсу". Скалецкая рассказала о настроении в Новых Санжарах

Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба президента)

Эвакуированные из эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 люди восстановили силы и наладили быт в обсервации в медцентре Новых Санжар. Об этом в эфире Сніданок на 1+1 рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Я постоянно общаюсь с экипажем. У них все прекрасно, они все свои вопросы с бытом уже решили. Если мы говорим об эвакуированных, вчера мне показывали видео как они в коридоре все вместе танцевали сальсу, что-то латино-американское. На самом деле, отошли от перелета и восстановили силы, все очень хорошо", - рассказала она.

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По словам Скалецкой, регулярные обследования не выявили признаков ОРВИ ни у кого из находящихся на обсервации. Питание у всех одинаковое. Специальную диету предложили только иностранке, у которой обострилось хроническое гастроэнторологическое заболевание.

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