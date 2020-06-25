Убийство Шеремета. Геращенко объяснил сложности расследования

Антон Геращенко (Фото: скриншот из видео Нацполиции)

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно и было совершено из патриотических мотивов. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Какая главная цель расследования дела Шеремета? Установить всех причастных, вплоть до заказчиков. Дело Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно", - отметил Геращенко.

По его словам, убийство журналиста было тщательно продумано: все были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро.

Геращенко подчеркнул, что задача полиции – найти виновных, задача прокуратуры – не допустить преследования невиновных.

"Поэтому дело Шеремета – это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, порядка 15 человек. Была группа прокуроров из шести человек, все, кстати, уволены Рябошапкой во время переаттестации… Мое личное мнение – данное преступление было совершено из патриотических мотивов. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг", - уточнил Геращенко.

Отвечая на вопрос, кто мог подозреваемым "внести" эту мысль, Геращенко сказал: "У нас есть десятки разных версий, в которых изучаются разные люди, и публичные, и непубличные. Пока уверенно можно сказать, что есть три подозреваемых. Ставя свою подпись под подозрением, следователь несет, в том числе уголовную ответственность по статье о преследовании заведомо невиновного лица".

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