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Убийство Шеремета. Геращенко объяснил сложности расследования

Убийство Шеремета. Геращенко объяснил сложности расследования - Фото
Антон Геращенко (Фото: скриншот из видео Нацполиции)
25.06.2020, 07:59

Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что убийство известного журналиста Павла Шеремета было совершено из патриотических мотивов

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно и было совершено из патриотических мотивов. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Какая главная цель расследования дела Шеремета? Установить всех причастных, вплоть до заказчиков. Дело Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно", - отметил Геращенко.

По его словам, убийство журналиста было тщательно продумано: все были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро.

Геращенко подчеркнул, что задача полиции – найти виновных, задача прокуратуры – не допустить преследования невиновных.

"Поэтому дело Шеремета – это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, порядка 15 человек. Была группа прокуроров из шести человек, все, кстати, уволены Рябошапкой во время переаттестации… Мое личное мнение – данное преступление было совершено из патриотических мотивов. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг", - уточнил Геращенко.

Отвечая на вопрос, кто мог подозреваемым  "внести" эту мысль, Геращенко сказал: "У нас есть десятки разных версий, в которых изучаются разные люди, и публичные, и непубличные. Пока уверенно можно сказать, что есть три подозреваемых. Ставя свою подпись под подозрением, следователь несет, в том числе уголовную ответственность по статье о преследовании заведомо невиновного лица".

  • 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
  • 30 января 2020 года экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
  • 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Андрею АнтоненкоЮлии Кузьменко и Яне Дугарь.
  • 22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
  • 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
  • В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.

Читайте также: Аваков: Расследование дела Шеремета никак не связано с моей карьерой

Арина Толина
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