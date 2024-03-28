Какие официальные выходные будут в апреле – мае 2024 года

Когда отдыхать в апреле и мае 2024 года: даты праздничных и выходных дней

Фото: depositphotos.com

Официальные выходные-2024

В мирное время праздничные дни были выходными. Если праздничный день выпадал на субботу или воскресенье, то следующий рабочий день объявлялся выходным.

На период военного положения праздничные выходные дни отменены. В апреле официальными выходными будут субботы и воскресенья.

Праздничные дни в мае

1 мая отмечается День труда. Это среда, рабочий день.

5 мая этого года отмечается Пасха. Всегда отмечается в воскресенье, соответственно это выходной.

8 мая отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В этом году выпадает не среда, то есть рабочий день.

В выходные дни в мае будут субботы и воскресенья.

9 мая. Выходной или нет?

9 мая по указу президента больше не праздничный день в Украине. Теперь 8 мая будет праздничным днем. Президент Зеленский подписал закон о Дне памяти и победе над нацизмом.

Со вступлением в силу 24.03.2022 года Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15.03.2022 № 2136-IX, которым внесены изменения в законодательство о труде, норму, которой запрещено выполнение работы в выходной день в период военного положения, временно приостановлено.

То есть приостановка действия ст. ст. 71,73 Кодекса законов о труде Украины, свидетельствует об отсутствии праздничных и нерабочих дней во время военного положения и отсутствии возможности не работать в эти дни. Следовательно, работа в эти дни оплачивается работнику в обычном размере.