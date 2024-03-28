Які офіційні вихідні будуть у квітні – травні 2024 року

Коли відпочивати у квітні й травні 2024 року: дати святкових та вихідних днів

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Офіційні вихідні-2024

За мирного часу святкові дні були вихідними. Якщо святковий день випадав на суботу чи неділю, наступний робочий день оголошувався вихідним.

На період воєнного стану святкові вихідні дні скасовано. У квітні офіційними вихідними будуть суботи та неділі.

Святкові дні у травні

1 травня відзначається День праці. Це середа, робочий день.

5 травня цього року відзначається Великдень. Завжди святкується у неділю, відповідно це вихідний.

8 травня святкується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цього року випадає не середу, тобто робочий день.

Вихідними днями у травні будуть суботи та неділі.

9 травня. Вихідний чи ні?

9 травня за указом президента більше не святковий день в Україні. Тепер 8 травня буде святковим днем. Президент Зеленський підписав закон про День пам’яті та перемоги над нацизмом.

З набуттям чинності 24.03.2022 року Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-IX, яким внесено зміни до законодавства про працю, норму, якою заборонено виконання роботи у вихідний день у період воєнного стану, тимчасово призупинено.

Тобто, призупинення дії ст. ст. 71,73 Кодексу законів про працю України, свідчить про відсутність святкових та неробочих днів під час воєнного стану та відсутність можливості не працювати в ці дні. Відтак, робота в ці дні оплачується працівнику у звичайному розмірі.