10 главных новостей Украины и мира на 23:00 28 марта
Последствия российского удара по Полтаве в ночь на 28 марта (Фото: ГСЧС)
  1. Россия била в Полтаве по гражданским объектам и зданиям нефтегазовой промышленности – Генштаб. В ночь на 28 марта россияне массированно атаковали Полтаву ударными беспилотниками, под ударом были административные здания нефтегазовой промышленности и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
  2. Украина наносит удары только по военным целям РФ, не по энергетике – Генштаб. Силы обороны неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам, написал Генштаб.
  3. Воздушные силы ВСУ ударили по погранпункту на Брянщине, откуда Россия запускала беспилотники. 27 марта Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска в Брянской области России, откуда неоднократно запускались беспилотники оккупантов.
  4. Украина и страны Европы договорились расширить доступ к разведданным – Зеленский. На встрече "коалиции желающих" в Париже Украина договорилась с европейскими партнерами о расширении доступа к их разведывательным данным, сообщил президент Владимир Зеленский.
  5. Западные войска для Украины. Зеленский анонсировал срочную встречу представителей генштабов. Представители генеральных штабов Украины и государств-партнеров будут встречаться в узком кругу по размещению военных контингентов в Украине после завершения войны, рассказал глава государства.
  6. В ОП и Белом доме ответили на заявление Путина об управлении под эгидой ООН в Украине. Российский диктатор Владимир Путин предложил в Украине временную власть под эгидой Организации Объединенных Наций, якобы, чтобы провести выборы и привести к власти "дееспособное правительство". В украинском Офисе президента и американском Белом доме отвергли такую позицию.
  7. Рубио: Для переговоров с Россией на высоком уровне еще рано. В настоящее время преждевременно ожидать переговоров между США и Россией на высоком уровне, рассказал госсекретарь США Марко Рубио.
  8. Украина вернула тела 909 погибших военных. 28 марта Украина вернула тела 909 павших военных, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
  9. Рубио отрицает, что США продолжают расследовать похищение украинских детей Россией. Госсекретарь Штатов заявил, что решение приостановить программу по поиску украинских детей, незаконно вывезенных Россией, не отменялось.
  10. В Мьянме и Таиланде землетрясение магнитудой 7,7 повалило небоскребы: десятки погибших – видео. В центральной части Мьянмы утром 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки были ощутимы в нескольких соседних странах, в том числе в столице Таиланда, Бангкоке.

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