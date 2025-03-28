10 главных новостей Украины и мира на 23:00 28 марта
- Россия била в Полтаве по гражданским объектам и зданиям нефтегазовой промышленности – Генштаб. В ночь на 28 марта россияне массированно атаковали Полтаву ударными беспилотниками, под ударом были административные здания нефтегазовой промышленности и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
- Украина наносит удары только по военным целям РФ, не по энергетике – Генштаб. Силы обороны неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам, написал Генштаб.
- Воздушные силы ВСУ ударили по погранпункту на Брянщине, откуда Россия запускала беспилотники. 27 марта Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска в Брянской области России, откуда неоднократно запускались беспилотники оккупантов.
- Украина и страны Европы договорились расширить доступ к разведданным – Зеленский. На встрече "коалиции желающих" в Париже Украина договорилась с европейскими партнерами о расширении доступа к их разведывательным данным, сообщил президент Владимир Зеленский.
- Западные войска для Украины. Зеленский анонсировал срочную встречу представителей генштабов. Представители генеральных штабов Украины и государств-партнеров будут встречаться в узком кругу по размещению военных контингентов в Украине после завершения войны, рассказал глава государства.
- В ОП и Белом доме ответили на заявление Путина об управлении под эгидой ООН в Украине. Российский диктатор Владимир Путин предложил в Украине временную власть под эгидой Организации Объединенных Наций, якобы, чтобы провести выборы и привести к власти "дееспособное правительство". В украинском Офисе президента и американском Белом доме отвергли такую позицию.
- Рубио: Для переговоров с Россией на высоком уровне еще рано. В настоящее время преждевременно ожидать переговоров между США и Россией на высоком уровне, рассказал госсекретарь США Марко Рубио.
- Украина вернула тела 909 погибших военных. 28 марта Украина вернула тела 909 павших военных, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
- Рубио отрицает, что США продолжают расследовать похищение украинских детей Россией. Госсекретарь Штатов заявил, что решение приостановить программу по поиску украинских детей, незаконно вывезенных Россией, не отменялось.
- В Мьянме и Таиланде землетрясение магнитудой 7,7 повалило небоскребы: десятки погибших – видео. В центральной части Мьянмы утром 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки были ощутимы в нескольких соседних странах, в том числе в столице Таиланда, Бангкоке.
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