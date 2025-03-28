10 головних новин України та світу на 23:00 28 березня
- Росія била в Полтаві по цивільних об’єктах та будівлях нафтогазової промисловості – Генштаб. У ніч проти 28 березня росіяни масовано атакували Полтаву ударними безпілотниками, під ударом були адміністративні будівлі нафтогазової промисловості та цивільна інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
- Україна завдає ударів тільки по військових цілях РФ, не по енергетиці – Генштаб. Сили оборони неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах, написав Генштаб.
- Повітряні сили ЗСУ вдарили по прикордонному пункту на Брянщині, звідки Росія запускала безпілотники. 27 березня Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску у Брянській області Росії, звідки неодноразово запускалися безпілотники окупантів.
- Україна та країни Європи домовилися розширити доступ до розвідданих – Зеленський. На зустрічі "коаліції охочих" у Парижі Україна домовилася з європейськими партнерами про розширення доступу до їхніх розвідувальних даних, повідомив президент Володимир Зеленський.
- Західні війська для України. Зеленський анонсував термінову зустріч представників генштабів. Представники генеральних штабів України та держав-партнерів матимуть зустріч у вузькому колі щодо розміщення військових контингентів в Україні після завершення війни, розповів голова держави.
- В ОП та Білому домі відповіли на заяву Путіна щодо управління під егідою ООН в Україні. Російський диктатор Володимир Путін запропонував в Україні тимчасову владу під егідою Організації Об’єднаних Націй, нібито щоб провести вибори й привести до влади "дієздатний уряд". В українському Офісі президента та американському Білому домі заперечили таку позицію.
- Рубіо: Для переговорів з Росією на високому рівні ще зарано. Наразі передчасно очікувати переговорів між США та Росією на високому рівні, розповів держсекретар США Марко Рубіо.
- Україна повернула тіла 909 загиблих військових. 28 березня Україна повернула тіла 909 полеглих військових, повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
- Рубіо заперечив, що США продовжують розслідувати викрадення українських дітей Росією. Держсекретар Штатів заявив, що рішення призупинити програму з пошуку українських дітей, незаконно вивезених Росією, не скасовували.
- У М'янмі та Таїланді землетрус магнітудою 7,7 повалив хмарочоси: десятки загиблих – відео. У центральній частині М'янми вранці 28 березня стався землетрус магнітудою 7,7. Поштовхи були відчутні в кількох сусідніх країнах, зокрема в столиці Таїланду, Бангкоку.
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