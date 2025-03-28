10 головних новин України та світу на 23:00 28 березня
Наслідки російського удару по Полтаві у ніч на 28 березня (Фото: ДСНС)
  1. Росія била в Полтаві по цивільних об’єктах та будівлях нафтогазової промисловості – Генштаб. У ніч проти 28 березня росіяни масовано атакували Полтаву ударними безпілотниками, під ударом були адміністративні будівлі нафтогазової промисловості та цивільна інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
  2. Україна завдає ударів тільки по військових цілях РФ, не по енергетиці – Генштаб. Сили оборони неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах, написав Генштаб.
  3. Повітряні сили ЗСУ вдарили по прикордонному пункту на Брянщині, звідки Росія запускала безпілотники27 березня Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску у Брянській області Росії, звідки неодноразово запускалися безпілотники окупантів.
  4. Україна та країни Європи домовилися розширити доступ до розвідданих – Зеленський. На зустрічі "коаліції охочих" у Парижі Україна домовилася з європейськими партнерами про розширення доступу до їхніх розвідувальних даних, повідомив президент Володимир Зеленський.
  5. Західні війська для України. Зеленський анонсував термінову зустріч представників генштабівПредставники генеральних штабів України та держав-партнерів матимуть зустріч у вузькому колі щодо розміщення військових контингентів в Україні після завершення війни, розповів голова держави.
  6. В ОП та Білому домі відповіли на заяву Путіна щодо управління під егідою ООН в Україні. Російський диктатор Володимир Путін запропонував в Україні тимчасову владу під егідою Організації Об’єднаних Націй, нібито щоб провести вибори й привести до влади "дієздатний уряд". В українському Офісі президента та американському Білому домі заперечили таку позицію.
  7. Рубіо: Для переговорів з Росією на високому рівні ще зараноНаразі передчасно очікувати переговорів між США та Росією на високому рівні, розповів держсекретар США Марко Рубіо.
  8. Україна повернула тіла 909 загиблих військових28 березня Україна повернула тіла 909 полеглих військових, повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
  9. Рубіо заперечив, що США продовжують розслідувати викрадення українських дітей Росією. Держсекретар Штатів заявив, що рішення призупинити програму з пошуку українських дітей, незаконно вивезених Росією, не скасовували.
  10. У М'янмі та Таїланді землетрус магнітудою 7,7 повалив хмарочоси: десятки загиблих – відеоУ центральній частині М'янми вранці 28 березня стався землетрус магнітудою 7,7. Поштовхи були відчутні в кількох сусідніх країнах, зокрема в столиці Таїланду, Бангкоку.

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