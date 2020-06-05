12 главных новостей Украины и мира на 19:00 5 июня

1. БИЛЛ ГЕЙТС ОТРЕАГИРОВАЛ НА ОБВИНЕНИЯ В "ЧИПИРОВАНИИ ЧЕРЕЗ ВАКЦИНУ". Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс посетовал, что ему трудно отрицать конспирологические теории вроде той, что он "хочет чипировать людей через вакцину от коронавируса", так как "эти истории запредельно глупые или странные" (подробнее).

2. ПРОТЕСТЫ В США. СОТНИ ЛЮДЕЙ ПРОВЕЛИ ДЖОРДЖА ФЛОЙДА В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ – ВИДЕО. На церемонии прощания с убитым полицейскими Флойдом присутствовали и знаменитые политики. Мэр Миннеаполиса не смог сдержать слез (подробнее).

3. ЦЕНА НА НЕФТЬ BRENT ПРЕВЫСИЛА $40 В ОЖИДАНИИ ВСТРЕЧИ ОПЕК+. Цены на нефть отреагировали на предстоящую встречу министров стран ОПЕК+, которая может состояться в ближайшие выходные (подробнее).

4. ПАДЕНИЕ ВВП УКРАИНЫ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА УСКОРИЛОСЬ ДО 5% - МИНЭКОНОМИКИ. По оценкам Минэкономики, падение промышленности за четыре месяца 2020 года составило 7,9% (подробнее).

5. КОРОНАВИРУС. КИЕВ И СЕМЬ ОБЛАСТЕЙ НЕ ГОТОВЫ К ОСЛАБЛЕНИЮ КАРАНТИНА — МИНЗДРАВ. В двух областях делают недостаточно тестов на коронавирус, в Киеве и пяти областях превышен показатель по заболеваемости за неделю (подробнее).

6. В США ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ С САНКЦИЯМИ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Законопроект является дополнением к ранее принятым санкциям, содержащимся в оборонном бюджете США на 2020 год (подробнее).

7. АВАКОВ ОТЧИТЫВАЛСЯ В РАДЕ, В КИЕВЕ МИТИНГОВАЛИ ЗА ЕГО ОТСТАВКУ. В Верховной Раде прошел час вопросов к правительству. В частности, отвечал на вопросы нардепов глава МВД. В это время в Украине проходили акции за его отставку. В Верховную Раду внесли проект постановления об отставке Авакова.

8. ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА УКРАИНЦЕВ СИЛЬНЫЙ ЛИДЕР ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ДЕМОКРАТИЯ - ОПРОС КМИС. Во всех регионах страны и среди избирателей основных кандидатов в президенты идею сильного лидера поддерживает большинство (подробнее).

9. FACEBOOK БУДЕТ ПОМЕЧАТЬ СТРАНИЦЫ И ПОСТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ. Социальная сеть Facebook добавит специальную отметку контролируемым государствами СМИ, чтобы усложнить для них манипуляцию общественным мнением (подробнее).

10. НЕОБАНК С УКРАИНСКИМИ КОРНЯМИ REVOLUT ОБВИНИЛИ В ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ УВОЛЬНЕНИЯХ. Британский финтех-стартап Revolut, основанный украинцем Владом Яценко, уволил около 50 сотрудников "по соглашению сторон". Уволенные сотрудники заявляют, что их заставили это сделать (подробнее).

11. ЗА МЕСЯЦ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ СОКРАТИЛИСЬ НА 1,3%. На 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте) (подробнее).

12. ПОДДЕРЖКА БАНКОВ. НБУ ВВЕЛ НОВЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ. Нацбанк на год отсрочил наказание банков и банковских групп за некоторые нарушения (подробнее).

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