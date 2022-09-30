Армия России имеет проблемы с медициной — это снижает моральный дух и желание наступать

Российская оккупационная армия имеет проблемы с медицинским обеспечением — это снижает моральный дух и желание наступать. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что медицинское обеспечение российских войск в Украине, вероятно, ухудшается. Некоторым мобилизованным россиянам приказали закупать собственные запасы первой помощи для войны, а также дали совет, что женские гигиенические средства являются "экономически эффективным решением".

Отмечается, что скорее всего, медицинская подготовка и осведомленность об оказании первой помощи у россиян плохие. Некоторые подразделения оккупантов получили современные боевые турникеты западного образца, но прикрепили их к своему снаряжению кабельными стяжками — это может быть связано с тем, что подобного снаряжения мало и существует риск кражи.

Это почти наверняка затруднит или сделает невозможным своевременное наложение жгута в случае катастрофического кровотечения на поле боя.

Неуверенность российских военнослужащих в достаточном медицинском обеспечении почти наверняка способствует снижению морального духа и нежеланию проводить наступательные операции во многих подразделениях в Украине, констатировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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