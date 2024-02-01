Авиакатастрофа Ил-76. Омбудсмен: Комитет Красного Креста не требует ничего от россиян

По информации омбудсмена Лубинца, российская сторона не предоставляет возможности физического доступа, а МККК этот доступ не требует

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат и не требует ничего от россиян по отношению к пленным украинцам. Об этом он заявил в интервью для издания Голос Америки, комментируя вопросы украинских военнопленных, которые могли погибнуть во время авиакатастрофы Ил-76, как об этом заявляют россияне.

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Омбудсмен подчеркнул, что после информации об авиакатастрофе Ил-76 написал официальное письмо в МККК, надеясь получить ответ относительно украинских пленных, но его нет.

Лубинец рассказал, что по правилам, когда россияне берут кого-то в плен, то должны информировать об этом представителей МККК, а те в свою очередь обязаны провести опрос, зафиксировать медицинское состояние, если есть ранения – какой степени тяжести.

После этого МККК уведомляет специальный центр в Женеве, а тот сообщает в Украине родственникам и в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В то же время, по его словам, российская сторона, когда решает кого-то подтвердить, просто предоставляет списки.

По информации омбудсмена, российская сторона не предоставляет возможности физического доступа, а МККК этот доступ не требует.

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Также он отметил, что "чувствует дежавю" – ситуация с авиакатастрофой, по его словам, "один в один совпадение с трагедией в Оленовке".

"Опять попытка запустить информационную кампанию против нашего государства с использованием военнопленных. Это не первая и не последняя информационная кампания, которую запускают россияне. Я делаю предположение, что эта катастрофа имела целью дискредитировать военную помощь, которую получает Украина", – подчеркнул он.

Лубинец выразил надежду, что, находясь в США, ему удастся побудить представителей США к общению с представителями Красного Креста.

"Если в мире действует только одна организация с уникальным мандатом защиты прав военнопленных, то мы ожидаем именно от этой организации максимально быстрой эффективной реакции", – подытожил он.

31 января Украине удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов уточнил, что этот обмен – завершение обмена, который должен был состояться во время авиакатастрофы самолета Ил-76 24 января 2024 года. Он отметил, что были обменены все люди, кроме "списка из 65 человек, который называла Россия как будто бы погибших".

Представитель ГУР обратил внимание на то, что все остальные военнопленные из списка 24 января вернулись.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, но он "не состоялся".

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения Ил-76: расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны.

30 января Юсов заявил, что Россия не проявляла готовности передать Украине тела ее погибших военнопленных, якобы находившихся на борту транспортного самолета Ил-76.

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