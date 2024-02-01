Авіакатастрофа Іл-76. Омбудсмен: Міжнародний комітет Червоного Хреста не вимагає нічого від росіян

За інформацією омбудсмена Лубінця, російська сторона не надає можливості фізичного доступу, а МКЧХ цей доступ не вимагає

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат та не вимагає нічого від росіян стосовно полонених українців. Про це він заявив у інтерв'ю для видання Голос Америки, коментуючи питання щодо українських військовополонених, які могли загинути під час авіакатастрофи Іл-76, як про це заявляють росіяни.

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Омбудсмен наголосив, що після інформації про авіакатастрофу Іл-76 написав офіційний лист до МКЧХ, сподіваючись отримати відповідь стосовно українських полонених, але її немає.

Лубінець розповів, що за правилами, коли росіяни беруть когось у полон, то повинні інформувати про це представників МКЧХ, а ті своєю чергою мають провести опитування, зафіксувати медичний стан, якщо є поранення — якого ступеню важкості.

Після цього МКЧХ сповіщає спеціальний центр у Женеві, а той повідомляє в Україні родичам та в Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Водночас, за його словами, російська сторона, коли вирішує когось підтвердити, просто надає списки.

За інформацією омбудсмена, російська сторона не надає можливості фізичного доступу, а МКЧХ цей доступ не вимагає.

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Також він зауважив, що "відчуває дежавю" – ситуація з авіакатастрофою, за його словами, "один в один співпадіння з трагедією в Оленівці".

"Знову спроба запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з використанням військовополонених. Це не перша і не остання інформаційна кампанія, яку запускають росіяни. Я роблю припущення, що ця катастрофа мала на меті дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна", – наголосив він.

Лубінець висловив сподівання, що, перебуваючи у США, йому вдасться спонукати представників США до спілкування з представниками Червоного Хреста.

"Якщо у світі діє тільки одна організація з унікальним мандатом захисту прав військовополонених, то ми очікуємо саме від цієї організації максимально швидкої ефективної реакції", – підсумував він.

31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов уточнив, що цей обмін – завершення обміну, який мав відбутися під час авіакатастрофи літака Іл-76 24 січня 2024 року. Він наголосив, що були обміняні всі люди, окрім "списку з 65 осіб, який озвучувала Росія як начебто загиблих".

Представник ГУР звернув увагу на те, що всі інші військовополонені зі списку 24 січня повернулися.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76: розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу щодо порушення законів та звичаїв війни.

30 січня Юсов заявив, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла її загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту транспортного літака Іл-76.

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