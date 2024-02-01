Авіакатастрофа Іл-76. Омбудсмен: Міжнародний комітет Червоного Хреста не вимагає нічого від росіян
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат та не вимагає нічого від росіян стосовно полонених українців. Про це він заявив у інтерв'ю для видання Голос Америки, коментуючи питання щодо українських військовополонених, які могли загинути під час авіакатастрофи Іл-76, як про це заявляють росіяни.
Омбудсмен наголосив, що після інформації про авіакатастрофу Іл-76 написав офіційний лист до МКЧХ, сподіваючись отримати відповідь стосовно українських полонених, але її немає.
Лубінець розповів, що за правилами, коли росіяни беруть когось у полон, то повинні інформувати про це представників МКЧХ, а ті своєю чергою мають провести опитування, зафіксувати медичний стан, якщо є поранення — якого ступеню важкості.
Після цього МКЧХ сповіщає спеціальний центр у Женеві, а той повідомляє в Україні родичам та в Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Водночас, за його словами, російська сторона, коли вирішує когось підтвердити, просто надає списки.
За інформацією омбудсмена, російська сторона не надає можливості фізичного доступу, а МКЧХ цей доступ не вимагає.
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Також він зауважив, що "відчуває дежавю" – ситуація з авіакатастрофою, за його словами, "один в один співпадіння з трагедією в Оленівці".
"Знову спроба запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з використанням військовополонених. Це не перша і не остання інформаційна кампанія, яку запускають росіяни. Я роблю припущення, що ця катастрофа мала на меті дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна", – наголосив він.
Лубінець висловив сподівання, що, перебуваючи у США, йому вдасться спонукати представників США до спілкування з представниками Червоного Хреста.
"Якщо у світі діє тільки одна організація з унікальним мандатом захисту прав військовополонених, то ми очікуємо саме від цієї організації максимально швидкої ефективної реакції", – підсумував він.
31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов уточнив, що цей обмін – завершення обміну, який мав відбутися під час авіакатастрофи літака Іл-76 24 січня 2024 року. Він наголосив, що були обміняні всі люди, окрім "списку з 65 осіб, який озвучувала Росія як начебто загиблих".
Представник ГУР звернув увагу на те, що всі інші військовополонені зі списку 24 січня повернулися.
- 24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.
- У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76: розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу щодо порушення законів та звичаїв війни.
- 30 січня Юсов заявив, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла її загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту транспортного літака Іл-76.
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