Байден проведет закрытые совещания по Украине с законодателями от обеих партий – CNN

Президент США Джо Байден запланировал на сегодня проведение двух закрытых совещаний по ситуации вокруг Украины с лидерами обеих партий в Конгрессе и Сенате, их заместителями и главами комитетов. Об этом сообщил CNN источник в администрации Белого Дома.

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Закрытые брифинги будут посвящены итогам "десятков консультаций", которые администрация провела в последние дни по теме сдерживания России и поддержки Украины, утверждает источник CNN, включая беседы c госсекретарем Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря Венди Шерман.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер и спикер Конгресса Нэнси Пелоси уже запросили организацию совещаний для всех законодателей своих палат. Представитель Белого Дома заявил, что проведение совещаний для всех законодателей планируется "в ближайшие дни".

Проведение совещаний намечено на фоне предупреждений США, что вероятное вторжение России в Украину может стать неизбежным, пишет CNN, а Госдепартамент в воскресенье "из соображений предосторожности" распорядился об эвакуации из Киева второстепенных сотрудников посольства и членов семей дипломатов.

Сегодня Байден также провел видеоразговор по защищенной линии с европейскими лидерами, чтобы подчеркнуть свою "постоянную обеспокоенность" по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины. В этом разговоре, сообщала пресс-служба Белого Дома, участники обсудили совместные усилия по сдерживанию российской агрессии, включая подготовку к наложению на Россию "масштабных и серьезных" экономических санкций, подтвердили стремление урегулировать ситуацию дипломатическими средствами и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах.

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Сергей Бережной

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