Большинство украинцев не доверяет КСУ и не поддерживает решение о декларациях – Рейтинг
О доверии к Конституционному суду заявили только 19% опрошенных, 13% ничего не знают о таком органе
Большинство украинцев не доверяет Конституционному суду и негативно относится к его решению отменить е-декларирование. Об этом свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг, проведенного в ноябре.
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Совсем не доверяют КСУ 36% опрошенных, скорее не доверяют – 24%, всего – 60%. Полностью доверяют КСУ 5%, скорее доверяют – 14%, всего – 19%. Ничего не знают о КСУ 13%, затруднились с ответом 8%.
75% опрошенных слышали о решении КСУ отменить е-декларирование для чиновников, 59% относятся к такому решению отрицательно, 25% – нейтрально, 11% – положительно.
Опрос проведен 2-3 ноября 2020 года по телефону с использованием компьютера среди 2000 граждан от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,2%.
- 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр е-деклараций.
- 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.
- Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.
- 2 ноября президент призвал судей КСУ добровольно подать в отставку.
- Предложение Зеленского распустить КСУ поддерживают почти 60% украинцев – опрос Рейтинга.
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