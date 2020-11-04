Большинство украинцев не доверяет КСУ и не поддерживает решение о декларациях – Рейтинг

О доверии к Конституционному суду заявили только 19% опрошенных, 13% ничего не знают о таком органе

Большинство украинцев не доверяет Конституционному суду и негативно относится к его решению отменить е-декларирование. Об этом свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг, проведенного в ноябре.

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Совсем не доверяют КСУ 36% опрошенных, скорее не доверяют – 24%, всего – 60%. Полностью доверяют КСУ 5%, скорее доверяют – 14%, всего – 19%. Ничего не знают о КСУ 13%, затруднились с ответом 8%.

75% опрошенных слышали о решении КСУ отменить е-декларирование для чиновников, 59% относятся к такому решению отрицательно, 25% – нейтрально, 11% – положительно.

Опрос проведен 2-3 ноября 2020 года по телефону с использованием компьютера среди 2000 граждан от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,2%.

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Денис Юдин

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