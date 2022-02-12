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Боррель: Дипломаты Евросоюза продолжат работать в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2022, 21:01
Боррель: Дипломаты Евросоюза продолжат работать в Киеве - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Дипломатические представительства членов ЕС в Киеве продолжат работать, несмотря на угрозу вторжения. Заявление об этом выпустил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель

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"Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с властями Украины", – сказано в зявлении.

В нем также отмечается, что "рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются по мере необходимости с учетом обстоятельств безопасности".

Боррель также подтвердил "неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий по деэскалации" и напомнил, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия".

Сегодня президент США Джо Байден в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину.

На фоне непрекращающегося наращивания российских войск на украинской границе и угрозы вторжения все больше стран рекомендуют своим гражданам выехать из Украины.

Читайте также: США призвали американцев покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов

Сергей Бережной
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агрессия России дипломатические учреждения евросоюз дипломатия Жозеп Боррель
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