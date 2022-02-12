Боррель: Дипломаты Евросоюза продолжат работать в Киеве
Дипломатические представительства членов ЕС в Киеве продолжат работать, несмотря на угрозу вторжения. Заявление об этом выпустил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
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"Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с властями Украины", – сказано в зявлении.
В нем также отмечается, что "рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются по мере необходимости с учетом обстоятельств безопасности".
Боррель также подтвердил "неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий по деэскалации" и напомнил, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия".
Сегодня президент США Джо Байден в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину.
На фоне непрекращающегося наращивания российских войск на украинской границе и угрозы вторжения все больше стран рекомендуют своим гражданам выехать из Украины.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Ранее представитель Белого дома сказал, что вторжение России в Украину может произойти в любое время, в том числе во время Олимпиады, но в США не знают, принял ли Путин решение о том, будет ли делать это.
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