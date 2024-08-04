Британия "временно отозвала" семьи сотрудников посольства в Ливане, дипломаты работают

Спикер МИД подчеркнул: все граждане Британии должны покинуть Ливан сейчас, пока это можно сделать по коммерческим маршрутам

Британский флаг (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Великобритания "временно отозвала" семьи сотрудников посольства страны в Ливане и призывает своих граждан покинуть страну. Дипломатическая миссия продолжает работать, а в регион направлены дополнительные сотрудники консульств, пограничники и военные, сообщил спикер Министерства иностранных дел Дэвид Лемми.

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"Мы глубоко обеспокоены чрезвычайно нестабильной ситуацией в Ливане. Безопасность граждан Великобритании является нашим главным приоритетом, поэтому мы направили дополнительных сотрудников консульств, пограничных служб и британских военных в регион", – заявил чиновник.

Также Британия "временно отозвала" семьи сотрудников своего посольства в столице Ливана Бейруте, но сама дипломатическая миссия продолжает оказывать поддержку британским гражданам, заметил Лемми.

По его словам, Соединенное Королевство продолжает внимательно следить за ситуацией.

Спикер подчеркнул: все граждане Британии должны покинуть Ливан сейчас, пока это можно сделать по коммерческим маршрутам.

Ранее, 3 августа, украинские разведчики и дипломаты эвакуировали 30 украинцев из Ливана. Украина также рекомендовала своим гражданам покинуть территорию этой страны.

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