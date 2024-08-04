Британія "тимчасово відкликала" сім'ї співробітників посольства у Лівані, дипломати працюють

Речник МЗС наголосив: усі громадяни Британії повинні залишити Ліван зараз, поки це можна зробити комерційними маршрутами

Британський прапор (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Велика Британія "тимчасово відкликала" родини співробітників посольства країни у Лівані та закликає своїх громадян покинути країну. Дипломатична місія продовжує працювати, а у регіон скеровано додаткових співробітників консульств, прикордонників та військових, повідомив речник Міністерства закордонних справ Девід Леммі.

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"Ми глибоко стурбовані надзвичайно нестабільною безпековою ситуацією в Лівані. Безпека громадян Великої Британії є нашим головним пріоритетом, тому ми направили додаткових співробітників консульств, прикордонних служб і британських військових до регіону", – заявив посадовець.

Також Британія "тимчасово відкликала" родини співробітників свого посольства у столиці Лівану Бейруті, але сама дипломатична місія продовжує надавати підтримку британським громадянам, зауважив Леммі.

За його словами, Сполучене Королівство продовжує уважно стежити за ситуацією.

Речник наголосив: усі громадяни Британії повинні залишити Ліван зараз, поки це можна зробити комерційними маршрутами.

Раніше, 3 серпня, українські розвідники та дипломати евакуювали 30 українців з Лівану. Україна також рекомендувала своїм громадянам покинути територію цієї країни.

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